A fenti hírt Szabó-Bisztricz Anett katasztrófavédelmi szóvivő megerősítette lapunknak, s azt is elmondta: az oltás jelenleg is (augusztus 20-án, 17 órakor) folyamatban van, a helyszínen az összes székesfehérvári gépjárműfecskendő megjelent. Erősítésként további tűzoltójárművek is az érintett területre tartanak.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Időközben a rendőrségi Rutin alkalmazásában és a katasztrófavédelmi VÉSZ-értesítőben is felhívták a figyelmet a balesetre, és arra, hogy az érintett útszakaszt teljes terjedelmében lezárták. Terelőútvonalként a Seregélyes–Dinnyés–7-es főút vonalat jelölték ki.