Egy meglehetősen bizonytalan úttartással közlekedő, rendszám nélküli személyautó keltette fel a gépkocsizó járőrszolgálatot ellátó egyenruhások figyelmét Lajoskomárom közelében 2023. július 27-én este.

A miértekre a rendőrök is mihamarabb válaszokat szerettek volna kapni, ezért tüstént ellenőrizték a gépkocsi – szemmel láthatóan is illuminált – 29 éves mezőszilasi sofőrjét. Az ittas állapotban történt vezetés gyanúját aztán néhány perccel később az alkoholszonda mérési eredménye is megerősítette, és ez még csak a kezdet volt. A járőrök számára az adatellenőrzéskor világossá vált, hogy a férfi egyáltalán nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a jármű híján van a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak, forgalmi engedélye napokkal korábban lejárt, az autót pedig kivonták a forgalomból. A szabályszegések egész sorát felvonultató férfit a járőrök elfogták és előállították az Enyingi Rendőrőrsre, ahol gyorsított bírósági eljárás lefolytatásának céljából őrizetbe vették. - olvasható a police.hu oldalán.