A Velencei-tó térségét célozzák meg a turisztikai szezon kellős közepén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai. Előre jelzik ugyanis, hogy július 31-e és augusztus 5-e között, azaz gyakorlatilag a teljes jövő hetet a Velencei-tó térségében töltik majd. No nem nyaralással vagy lazítással, hanem ellenőrzéssel telik majd az idejük. Közleményükben kitérnek arra, hogy ellátogatnak Dinnyésre, Agárdra, Gárdonyba, Velencére, továbbá Kápolnásnyékre, Pákozdra, Sukoróra, valamint Nadapra is.

A látogatások során sok minden ellenőriznek majd: a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, továbbá az áruk eredetét is górcső alá veszik. Hivatali kötelességük a jövedéki szabályok betartásának ellenőrzése, az automata berendezések működtetésének vizsgálata, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelelő megállapításának és megfizetésének ellenőrzése is. De az sem lehet nyugodt, aki egyszer már átesett egy ellenőrzésen – figyelmeztet a NAV: az adóellenőrök ugyanis többször is visszatérhetnek egy helyszínre, ha renitensek voltak az ellenőrzés alá vont helyek, ha szabálykövetők… És – hangsúlyozza a NAV közleménye -, az, hogy sokat lesznek a Velencei-tónál, nem jelenti azt, hogy máshol nem bukkanhatnak fel!