Idén már közel 860 darab robbanótesttel kapcsolatos rendőrségi bejelentés érkezett MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerész ügyeletére – olvasható az alakulat legfrissebb összesítésében. Ezekből 212 eset igényelt azonnali intézkedést. Összesen több mint 2000 darab, jellemzően második világháborús eredetű katonai robbanótestet és ugyanannyi gyalogsági lőszert kezeltek a tűzszerészek, melyek össztömege meghaladta az 6,7 tonnát. A legtöbb bejelentés Fejér vármegyéből érkezett, összesen 169 alkalommal hívták a különlegesen kiképzett katonákat feltételezett robbanóeszközhöz, ezekből 35 eset igényelt azonnali intézkedést.

A Fejér vármegyei adat azért nem meglepő, mert lényegében a háború óta nem változik ez a tendencia. Ennek oka, hogy a második világháború idején magyarországi viszonylatban ezen a területen „állt” legtovább a front, a települések nagy része többször is gazdát cserélt. A német hadvezetés megkísérelte megvédeni a zalai olajmezőket, mert nem volt már üzemanyag a háború folytatásához, ennek érdekében pedig komoly ellentámadásokat indítottak Budapest felszabadításáért. Ez a próbálkozás bár rendkívül hősies küzdelmet eredményezett, Sztálin már a Dunántúl kiürítését fontolgatta, ám a nyomasztó szovjet túlerő idővel éreztette a hatását és 1945 márciusára végleg eldöntötte a magyarországi háború sorsát. Azonban ezek a hadműveletek meghosszabbították a polgári lakosság szenvedéseit és felmérhetetlen mennyiségű hadianyaggal árasztották el a vármegyét, az eszközök egy része pedig még ma is a földben, vagy a vízterületek iszapjában lapul.

Még mindig tömegével kerülnek elő a fel nem robbant tüzérségi eszközök Fejér vármegyében: ez egy 120 milliméteres szovjet gyártmányú repesz-romboló aknagránát a pákozdi katonai emlékpark Tűzszerész kertjében

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

A tűzszerész katonák békében is háborúban állnak, hiszen egyetlen tévedés is könnyen az életükbe kerülhet. Nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy ha bárki robbanótestnek látszó tárgyat talál, ne nyúljon hozzá! Aki ilyet észlel, azonnal jelentse a rendőrségen, és majd az érkező tűzszerész szolgálatos járőr eldönti, hogy ami előkerült, az valóban veszélyes-e. Az állampolgárok jobb tájékoztatása érdekében hozták létre a pákozdi katonai emlékparkban a Tűzszerész kertet, amit akár egy kirándulás alkalmával is meg lehet látogatni. Ami ott olvasható, az nem katonai szaknyelv, annál sokkal közérthetőbben fogalmaztak: tájékoztatnak, és egy kicsit felkészítenek az ilyen esetekre. Minden olyan robbanótestet elhelyeztek a létesítmény parkjában, amilyeneket a legnagyobb eséllyel lehet találni erdőkben, mezőkön, fürdőhelyen, bárhol. Azt szeretnék, hogy bárki meg tudjon különböztetni egy fazekat egy aknától.