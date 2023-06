Ahogy írtuk, a lángok a Kossuth Lajos utcában csaptak fel. Mint azt a helybéliektől megtudtuk, feltételezések szerint egy fő tartózkodott a házban, akit füstmérgezés gyanújával vittek kórházba. Az általunk megkérdezett helyiek azt is elmondták, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő ingatlan egyes részei – volt, hogy a nyári konyha – az elmúlt években már többször kigyulladtak, ám akkor sikerült megfékezni a lángokat. Most azonban teljes terjedelmében égett az épület. Akkor az égő cigicsikk okozta a tüzet, miután a bent tartózkodó elaludt. Az itt élők most is hasonlóra gyanakodnak.

Mindeközben pedig az Országos Mentőszolgálattól azt is megtudtuk, hogy a szakemberek a helyszínről egy férfit szállítottak további vizsgálatok és megfigyelés céljából kórházba.