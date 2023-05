A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 44 éves férfi és 25 éves fia ellen. A főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársaival együtt 2023. május 9-én reggel, összehangolt akció keretében csaptak le Nagykarácsonyban a párosra. A művelet során a rendőrök előállították a két férfit, akiket őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgattak ki. Otthonukban kutatást tartottak, és az illegális tevékenységből származó bizonyítási eszközöket, továbbá vagyonvisszaszerzés keretében több millió forint készpénzt és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le - írja a police.hu.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2023 januárjában Pusztaszabolcson leszólítottak két, fedél nélkül élő, életkörülményeikből fakadóan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyt, és őket rábírták arra, hogy jó fizetés, valamint szállás és ellátás fejében nagykarácsonyi házukhoz költözzenek és náluk dolgozzanak. A nőt és a férfit egy ablaktalan melléképületben szállásolták el, sanyarú körülményeket biztosítottak nekik, és takarítói tevékenység végzésére kötelezték őket. A munkáért cserébe a sértetteknek a korábban megígért fizetés helyett jóval kisebb összeget adtak.

Forrás: police.hu

Ugyancsak megalapozott a gyanú arra, hogy az elkövetők 2023 februárjában ugyanilyen módszerrel szerveztek be további három személyt és kényszerítették őket arra, hogy nekik dolgozzanak. A sértetteknek emberhez méltatlan, fűtés és vízvezeték nélküli, zsúfolt szállást biztosítottak. Az áldozatok attól tartva, hogy megverik őket, panaszkodni sem mertek. Egyikőjüknek idővel sikerült megszöknie sanyargatói elől.

A nyomozók az eljárás során vizsgálják azt is, hogy további személyek összefüggésbe hozhatók –e a bűncselekmény elkövetésével.

Forrás: police.hu

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos eljárásokat a rendőrség kiemelten kezeli. Az ilyen bűncselekmények elleni eredményes küzdelemben azonban mindannyiunknak szerepe van. Az elkövetők áldozataikat sokszor elszigetelten tartják, akik a folyamatos pszichikai és fizikai szenvedés hatására bezárkóznak és nem kommunikálnak, a hatóság segítségét sem merik kérni. Ezért kérjük, hogy akinek tudomása van arról, hogy valakit erőszakkal, zsarolással, bántalmazással vagy fenyegetéssel félelemben tartanak, kizsákmányolnak, vagy engedelmességre kényszerítenek, tegyen bejelentést a rendőrségre!

A Fejér Vármegyei Főügyészség az alábbiakat közölte az esettel kapcsolatban:

A Fejér Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indítványozta annak a két férfinak a letartóztatását, akik kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva, megtévesztéssel munkára kényszerítettek öt sértettet. A nyomozás adatai szerint a két gyanúsított négy sértettet, két nőt és két férfit – akik közül ketten hajléktalanok voltak – előnyösnek tűnő ígéretekkel, a nehéz anyagi helyzetükből fakadó kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva rábírtak arra, hogy egy nagykarácsonyi, illetve alapi ingatlanba költözzenek és munkát végezzenek. A szállásul szolgáló házban illemhely nem volt, mosási és tisztálkodási lehetőség lavórból történt, folyóvíz nem volt bevezetve. A gyanúsítottak a sértetteket minden hétköznap, időnként szombatonként is egy másik településen lévő gyárba vitték, ahol takarító munkát kellett végezniük. A munkáért a megígért fizetés helyett két sértettnek napi 2.000,- Ft-ot adtak, amelyből saját maguknak kellett biztosítani a napi ellátásukat, míg a többi sértett részére a napi fizetést a gyanúsítottak önkényesen, előzetes megállapodás nélkül fizették ki. A gyanúsítottak a nehéz anyagi körülményeiből adódó helyzetét kihasználva egy ötödik férfit is takarító munkára szerveztek be. A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és törvényi fenyegetettsége, - amely a jelenlegi minősítés mellett öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés - megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét. Alaposan lehet tartani a bizonyítás megnehezítésének a veszélyétől is a tanúk jogellenes befolyásolása útján, továbbá a sértetti kör esetleges bővülése révén. A gyanúsítottak egyike a cselekményt erőszakos többszörös visszaesőként követte el, míg a másik férfi büntetőeljárás hatálya alatt állt, így vonatkozásukban a bűnismétlés reális veszélye fennáll. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a döntés fellebbezésükre tekintettel nem végleges.