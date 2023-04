Ahogy arról korábban a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság és hírportálunk is beszámolt, még 2000. október 1-jén történt Kecskeméten egy olyan haláleset, aminek rejtélye több mint két évtizeden keresztül nem hagyta nyugodni sem a helyieket, sem a rendőröket. A fordulópontot egy másik ügyben szerzett információ hozta meg a nyomozók számára. S ebből kiindulva, egy nagyon aprólékos, mindenre kiterjedő nyomozati munka révén sikerült rekonstruálniuk a tragikus nap eseményeit – közölte a rendőrség.

A sínekre vonszolták a férfit

A 23 évvel ezelőtti eset egyik helyszíne a kecskeméti Silver diszkó volt, míg a másik az annak közelében lévő 142-es számú vasútvonal. A későbbi áldozat, az akkor 24 éves fiatalember halála előtt ebben az Izsáki úti diszkóban szórakozott, onnan azonban a biztonsági őrök kivezették. Ennek során bántalmazták, ököllel verték, illetve egy viperával is többször megütötték, aminek következtében koponyacsonttörést szenvedett. A sértett ekkor még a biztonsági őrök támogatásával saját lábán lépett ki a diszkóból. Miközben azonban a belváros felé tartottak vele, lehányta az egyik őrt, aki emiatti felindultságában viperájával ismét többször lesújtott rá. Az áldozat ekkor már összeesett, és mozdulni sem bírt.

A kidobók a magatehetetlen és eszméletlen állapotban lévő férfit a közeli vasúti sínekhez vonszolták, és a sínekre fektetve magára hagyták.

Bízva abban, hogy az arra haladó vonat majd halálra gázolja, és a testi roncsolódások majd elfedik az általuk okozott sérüléseket. Az esetet pedig halálos balesetként fogják kezelni, s az ő felelősségre vonásuk így elkerülhető lesz. A vonatgázolás sajnos be is következett, ami valóban a 24 éves férfi halálát okozta. Az elkövetők kegyetlen tette azonban nem maradt felderítetlen.

Ugyan az ügyben elsőként indított államigazgatási eljárás idegenkezűséget nem állapított meg, és az eljárást meg is szüntették, de később a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályán egy orgazdaság ügyében folytatott nyomozás során szerzett információk okán az egykori ügyben újra elrendelték a nyomozást, amit időközben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nyomozó Főosztálya vett át.

Több mint száz tanút hallgattak ki

Az áldozatot exhumálták, majd a Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet igazságügyi orvos-, nyom-, fizikus- és antropológusszakértő együttes véleménye kimondta, hogy az elhunyt koponyáját a vonatgázolás okozta sérülésen kívül több más fizikai behatás is érte. S ezen a vonalon elindulva göngyölítették fel a nyomozók az egykori tragédia szálait. Több mint száz tanút hallgattak ki, volt, akit a helyszínen, bizonyítási kísérleteket végeztek, adatokat gyűjtöttek, elemeztek, értékeltek, és ez alapján körvonalazódott a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható két személy, akiket 2022. november 29-én fogtak el.

A jelenleg 48 éves kecskeméti N. Tamást, valamint a most 49 éves nagyvenyimi V. Lajost a KR NNI nyomozói előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettével gyanúsították meg, majd ezt követően bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit időközben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség el is rendelt.

A két férfi azóta is letartóztatásban van.

A két gyanúsított mindegyike azt elismeri, hogy az inkriminált éjszaka folyamán a későbbi áldozatot bántalmazta, de azt mindegyikük tagadja, hogy a fiatalember sínekre való helyezéséhez köze lenne. A vizsgálati szakban a nyomozók a terheltek által védekezésként felhozottakat egyrészt tanúvallomásokkal, másrészt szembesítésekkel cáfolták meg. Így a két férfi terhére rótt bűncselekmény bizonyítottságához kérdés sem fér.

A KR NNI a nyomozás befejeztével az iratokat vádemelési javaslattal a héten adta át a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek.

Elévülés előtt kapták el a gyilkost

Mint arról korábban a Zsaru Magazin beszámolt, G. Jánost balesetnek álcázva ölték meg 2000 októberében Kecskeméten. Először azt bizonyították a rendőrök, hogy 22 éve aljas indokból ölt a két biztonsági őr. Aztán jött a halálakor még csak 24 éves fiatalember exhumálása. Így kiderítették, hogy teleszkópos bottal, viperával többször fejbe vágták, mielőtt meghalt. Ezután találták meg a kulcsfontosságú szemtanút.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai tavaly november 29-én fogtak el két férfit, akiket előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítottak meg. Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságán találkoztak nemrég azok az egykor és jelenleg is szolgáló zsaruk, akiknek köszönhetően felderítették az emberölési ügyet, amely Kecskeméten évtizedek óta jelen volt a közbeszédben.

2000. október 1-jén hajnalban a helyi Silver diszkó közelében találták meg G. János holttestét, egy vasúti sínpár közepén, arccal a föld felé feküdt.

Kecskeméten már az ügy kirobbanásakor rengetegen beszélték, hogy nem baleset vagy öngyilkosság, hanem emberölés áldozata lehetett a fiatalember.

Ugyanis viszonylag hamar kiderült, hogy G. János közvetlenül a halála előtt a Silverben mulatott a barátaival. Eközben, látszólag minden előzmény nélkül, a szórakozóhely két biztonsági őre közrefogta őt, és kivezette a diszkóból. Mindezt úgy tették, hogy mindenki szeme láttára súlyosan bántalmazták, többször megütötték, megrúgták a fiatalembert. G. János holttestét másnap találták meg a vasúti síneken. Anno államigazgatási eljárás keretében – elsősorban az igazságügyi orvos szakértői véleményre alapozva – kizárták, hogy emberölés történt volna.

– 2019-ben a KR kiemelt ügyeket felderítő főosztályának (KÜFFO) gépjárműves nyomozói egy nemzetközi bűnszervezet felderítése kapcsán ellenőriztek információkat. Így jutottak el ahhoz az orgazdához, aki először beszélt arról, hogy 2000-ben emberölés áldozata lett egy fiatalember, akinek később Kecskeméten, a vonatsínek között találták meg a holttestét – mondta Petőfi Attila vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitányi biztos, az azóta átszervezett egység egykori vezetője a Zsaru Magazinnak. – Én akkor a gépjárműves nyomozókra szignáltam az anyagot. Célszerű volt ugyanis azoknak dolgozniuk vele, akiknek hely-, személy- és ügyismerete volt.

Némedi Gábor, a KR KÜFFO egykori osztályvezetője és Horváth Róbert Zénó őrnagy, az osztály korábbi operatív tisztje beszélt a gépjárműlopás egyik gyanúsítottjával. Viszonylag hamar kiderült, hogy közel húsz évvel korábban ő maga volt annak a Silver diszkónak a biztonsági főnöke, amelyben a halála előtt szórakozott G. János.

– Azt mondta: úgy tudja, meg a városban is azt beszélik, hogy a fiatalembert a vonat ütötte el, de őt valójában a sínre tették. Az volt a cél, hogy úgy nézzen ki, mintha a gázolásba halt volna bele – tette hozzá a ma már civilként dolgozó Némedi Gábor.

– Harminc napja tartóztatták le az orgazdasággal gyanúsított férfit, amikor először beszéltünk vele az emberölésről

– tette hozzá Horváth Róbert Zénó, aki ma már az Érdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Hangsúlyozza, semmilyen alku tárgyát nem képezte az ő kihallgatása. – Ezután mentünk ki a helyszínre vele, ahol kihallgattuk őt. Miután bezárt azóta a diszkó, sok tekintetben változott a bűncselekmény helyszíne. Fontos volt pontos képet alkotnunk az évtizedekkel korábbi állapotokról. Például olyan részleteket megtudnunk, hogy hol voltak a bejárati ajtók a Silver épületén.

A nyomozók többször visszamentek az egykori biztonsági főnökkel a helyszínre, aki nagyon nehezen nyílt meg nekik.

Közben egyre több tanúvallomás erősítette azt, hogy aljas indokból elkövetett emberölés történt.

Ez volt az a fordulópont, amikor 2019-ben nyílt eljárás indult az ügyben. Ugyanis, ha nem lett volna minősítő körülmény, 22 év után elévült volna az eljárás.

Hazugságvizsgálót is használtak a kihallgatáson

Zalai Tamás alezredes lett az ügy előadója, akinek az irányításával felkutatták az egykori Silver összes biztonsági őrét. Mindenki vállalta a hazugságvizsgálatot, az a két ember is, aki később gyanúsított lett. A vallomásokból lassan körvonalazódott, hogy mi történt 2000. október 1. előtt a diszkóban. Nem sokkal a gyilkosság előtt ellopták a szórakozóhely tulajdonosának az autóját. A biztonsági főnökben pedig kialakult egy meggyőződés arról, hogy ki lehetett a tolvaj. A biztonsági őröknek azt a parancsot adta, hogy ha az általa feltételezett elkövetőnek bármelyik barátját vagy munkatársát meglátják a Silverben, csapdossák meg az illetőt, és rúgják ki a diszkóból.

– Lényegében ez a kiindulópont – tette hozzá Zalai Tamás, aki kollégaival együtt több mint száz tanút hallgatott ki, amíg a nyomozás eljutott ide. – Tehát a sértett ezek után bement a diszkóba, ahol a barátja születésnapját ünnepelték. Tudták, hogy ott dolgozik, ahol a feltételezett autótolvaj is. Egyszer csak odamentek hozzá a kidobók, és kivezették az épületből. Azt, hogy ő ennek ellenállt-e, nem lehet pontosan tudni. Az viszont biztos, hogy nemcsak pofonokat kapott, miközben kivitték a diszkóból, de előkerült egy vipera is, amivel tarkótájon többször megütötték őt.

Két szemtanú tett egymást erősítő vallomást arról, ami a szórakozóhelyen történt. Egy nő pedig arról beszélt, hogy véres lett a kabátja azok után, hogy nekiesett a fiatalember, miközben kivezették.

A diszkóban bántalmazták a magatehetetlen fiatalt

A következő fordulópont akkor következett az ügyben, amikor találtak egy szemtanút, aki látta, amikor bent bántalmazták az áldozatot. Mielőtt azonban kivitték volna a fiatalembert, ő kiment a diszkó elé, ahol egy ismerősét várta az utcán.

– Ez az ember olyan helyen állt, ahol nem vették észre a biztonsági őrök, akik kivitték az áldozatot a diszkóból – folytatta Zalai alezredes. – Őt is a helyszínen hallgattuk ki. Egy bizonyítási kísérletet is végeztünk, hogy láthatta-e onnan, ahol ő mondja, azt, amit a két kidobó a gyanú szerint tett. Napra pontosan húsz évvel a halálesetet követően, ugyanabban az időpontban mentünk ki a tanúval. Egyértelműen kiderült, hogy látta, ahogy a fiatalembert kivezették a diszkóból, és odafektették a sínekre. Azt is elmondta, hogy a fiú nem küzdött, az ütésektől már szinte magatehetetlen volt, de még járóképes. Két oldalról a hóna alatt átfogva vezették végig az úton, és tették arccal a föld felé a sínekre.

Miközben a rendőrök számára a hazugságvizsgálat eredményéből is kiderült, hogy a ma már 47 éves N. Tamás és V. Lajos (49) gyanúsítható az emberöléssel, exhumálták az áldozatot. Ekkor még a két férfi semmit nem tudott a zsaruk gyanújáról, akik új igazságügyi nyomszakértőt vontak be az eljárásba. Arra voltak kíváncsiak, van-e nyoma annak, amit több szemtanú is említett, valóban viperával verték-e fejbe a halála előtt G. Jánost. A húsz évvel korábbi, államigazgatási eljárásban készült boncolási jegyzőkönyvben ugyanis nem szerepelt olyan sérülés, ami erre utalt volna. Az újonnan kirendelt szakértő ezzel szemben talált a koponyán három olyan, benyomatos sérülést, ami az eredeti boncjegyzőkönyvben nem szerepelt.

A megállapítása szerint nem kizárt, hogy ezek viperától származtak.

Az egyik sérülésről pedig határozottan bebizonyosodott, hogy nagy valószínűséggel az acélból készült teleszkópos bot okozta. Abban is biztos volt a szakértő, hogy ez a három sérülés a koponyán nem a vonatgázolás következménye volt. G. János minden kétséget kizáróan élt, amikor a sínekre helyezték. A halál viszont biztosan a vonatgázoláskor elszenvedett sérülések miatt állt be. Az exhumálás arra is fényt derített, hogy a sértett lábszárán is volt sérülés, amelyet feltehetőleg akkor szerzett, amikor a sínekre vonszolták a gyilkosai. A tettesek – a nyomozás adatai szerint – azért helyezték a sínpár közepére, hasra fektetve az áldozatukat, mert azt a látszatot akarták kelteni, hogy ittasan elaludt a síneken, miután távozott a diszkóból.

A 2020. januári átszervezést követően a KR NNI nyomozó főosztálya négy szemtanút talált, akik felismertetéskor több ember fényképe közül kiválasztották a két későbbi gyanúsítottat. Ezzel párhuzamosan percről percre, pontosan rekonstruálták az eseményeket. Tavaly november 29-én a KR a bevetést támogató osztálya segítségével fogta el N. Tamást és V. Lajost. Mindkettőjüket őrizetbe vették, majd a bíróság a letartóztatásukról döntött.

– Közöltük velük a gyanúsítás lényegét. Egyikük sem kívánt vallomást tenni – nyilatkozta Zalai Tamás alezredes a Zsaru Magazinnak.

A kifejezetten kigyúrt testalkatú gyanúsítottakról a nyomozás során kiderült, hogy 22 éve úgy tartották őket számon az éjszakai életben Kecskeméten, mint akik gyakorta belekötöttek szinte bárkibe.

A nyomozás során több erőszakos bűncselekmény elkövetéséről beszéltek a tanúk, de ezek időközben mind elévültek. Az is, amikor a biztonsági őrök főnöke parancsot adott bárki megverésére, akinek köze lehetett a diszkótulajdonos autójának ellopásához Az utasítás ugyanis nem emberölésről szólt, a férfi bizonyíthatóan később tudta meg, mi történt az áldozattal.

A KR NNI iratismertetéssel zárta le a nyomozást. A gyanú szerint G. Jánost előre kitervelten, aljas indokból ölték meg a gyilkosai. A fiatal áldozat ma már 72 éves édesanyja soha nem nyugodott bele abba, hogy a fia önszántából feküdt volna a vonatsínekre. Minden egyes alkalommal sírva fakadt, amikor a rendőrök kihallgatták. Nagyban segítette a nyomozókat, hogy a fia utoljára viselt, véres ruháit és a hivatalosan már bezúzott, de nála egy példányban meglévő irathalmazt is évtizedeken át őrizte. Végig bízott benne, hogy ennek egyszer jelentősége lesz.