A vádirat szerint a bűntett kísérletével vádolt férfi elhatározta, hogy idős nagynénje és annak idős férje gyenge állapotát kihasználva pénzhez jut. Így, hogy beférkőzzön a bizalmukba, felajánlotta segítségét, azaz gondozta őket. A férfi ezt követően kisebb összegű kölcsönöket kért a sértettektől, így szerzett tudomást arról is, hogy a házaspárnak van megtakarítása, amit ráadásul otthonukban tartottak készpénzben. Ebből mintegy 4 millió forintot az elsőrendű vádlott el is tulajdonított. A sértett, miután észlelte a pénz eltűnését, a további 8 millió forint megtakarítását saját bakszámlájára tette, amiről az elsőrendű vádlott idővel tudomást szerzett. Majd másodrendű vádlott – aki ekkor az elsőrendű vádlott élettársa is volt – közreműködésével a sértett bizalmát és figyelmetlenségét kihasználva a bankkártyáját és annak PIN-kód kódját megszerezték és arról több mint 5 millió forintot vettek fel különböző bankautomatákon keresztül. Ezen túl további két és fél millió forintot bankkártyás vásárlások alkalmával költöttek el. Az első rendű vádlott a bankkártyát harmad- és negyedrendű vádlottaknak is odaadta, hogy vásároljanak vele.

Illusztráció!

Forrás: Pexels.com

Később elsőrendű vádlott ismét további 2 millió forint készpénzt tulajdonított el a sértettek otthonából, valamint a sértett részére felírt több havi gyógyszer receptjét is magához vette. A sértett, miután észlelte a készpénz eltűnését és a bankkártyáját sem találta, felkereste a bankfiókját, ahol fedezethiány miatt szintén nem tudott készpénzhez jutni. Panaszára a pénzintézet vizsgálatot rendelt el, melyről elsőrendű vádlott is tudomást szerzett. Feltehetően ekkor határozta el, hogy az általa megszerzett gyógyszer felhasználásával megmérgezi a házaspárt. Ennek megfelelően bort vásárolt, melybe nagyobb mennyiségű Frontin gyógyszert kevert és megitatta a sértettekkel, akik gyanútlanul elfogyasztották az italt, hiszen azt hitték, hogy a másodrendű vádlottnak születésnapja van és annak alkalmából koccintanak. Az elfogyasztott alkoholba kevert gyógyszertől rövid időn belül rosszul letettek a sértettek, így, hogy ne tudjanak segítséget kérni, az elsőrendű vádlott elvette a mobiltelefonjukat, illetve kihúzta a vezetékes telefonjaikat és másodrendű vádlottal együtt magukra hagyták őket. Két nappal később annak okán, hogy az egyik sértettet orvosi vizsgálatra vigyék, a házaspár lakásához mentek. A sértettek azonban a csengetésre nem nyitottak ajtót. Miután a másodrendű vádlott ijedtségében hangoskodni kezdett és a lépcsőházban lakók is kimentek, a társa hívta a segélyvonalat. Az egyik sértett állapota a kórházi ellátás során rövidesen stabilizálódott, a másik sértett azonban elhunyt. Utóbbi kapcsán visszavezethető, hogy az alkoholba kevert gyógyszer is hozzájárult az elhunyáshoz.

Illusztráció!

Forrás: Pexels.com

Az elsőrendű vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Míg a másodrendű vádlott előzetesen egyezséget kötött az ügyészséggel, így annak értelmében elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Április 17-én, hétfőn folytatódik az előkészítő ülés harmad- és negyedrendű vádlott vonatkozásában, illetve akkor derül ki az is, hogy a bíróság jóváhagyja-e az ügyészség és a másodrendű vádlott egyezségét.