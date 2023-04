A vádirat szerint a férfi és a sértett 2018-ban felbontották a házasságukat, azonban továbbra is együtt laktak a családi házukban. A nő megismerkedett egy férfival, a kialakult kapcsolatról a vádlott is tudomást szerzett, amely miatt féltékeny volt a sértettre, és le akarta beszélni őt a kapcsolatról. A nő barátja hangüzenetet küldött, amelyet a vádlott meghallva kérte, hogy játssza le a nő neki, azonban ő megtagadta. A vádlott kicsavarta a sértett kezéből a telefont és megöléssel fenyegette meg. A hanyatt fekvő nőre ült, két kézzel a nyakát szorítva fojtogatta, azonban a nő aktívan védekezett, amelytől a férfi indulatosabbá vált, a két gyermekük megölését is kilátásba helyezte és a nőt a telefon töltőzsinórjával tovább fojtogatta. A két gyermek észlelte a történteket és a sértett arra kérte őket, hogy telefonon hívják a rendőrséget. A férfi a gyermekektől elvette a telefonokat, a nőt pedig tovább fojtogatta. A kiskorúak a házból elmenekültek, azonban a vádlott a konyhában magához vett egy 20-25 cm pengehosszúságú konyhakést és utánuk indult. A férfi azért, hogy a nő ne tudja megakadályozni a cselekményét, őt a házba bezárta, a kulcsot pedig az udvaron eldobta. A nő a lakásban talált egy segélyhívásra használható telefont és segítséget kért. A rendőrök a bejelentésre a férfit az ingatlan előtt elfogták.

A sértett könnyű személyi sérüléseket szenvedett, azonban a nyaki erek, légutak folyamatos, perceken át tartó leszorítása az oxigénellátás zavarához és a halálos eredmény bekövetkezéséhez vezethetett volna, amelyet a sértett folyamatos, aktív védekezése, valamint a kiskorú sértettek megjelenése akadályozott meg.

A vádlott azzal, hogy a gyermekei jelenlétében az anyjuk életének kioltását megkísérelte, a szülői felügyeletből adódó kötelezettségét súlyosan megsértette, a gyermekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

Az ügyészség vádiratában a férfival szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből való kizárást, a letartóztatás fenntartását, továbbá a szülői felügyeleti jog megszüntetését indítványozta.