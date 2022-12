Az Arany János Általános Iskola épülete előtt sérültet ápolnak a mentők és a rendőrség is a helyszínen van. Ezen kívül egy civil autó is ott áll a két beavatkozó mögött, ezért aki a bíróság felé tart ezen a szakaszon a szokottnál is nagyobb figyelemmel és alacsonyabb sebességgel közelítse meg az Arany János Iskola előtti útszakaszt.