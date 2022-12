„A Fejér Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés miatt indítványozta annak a férfinak a bűnügyi felügyeletét, valamint a sértettől való távoltartását, aki 2022. december 21-én egy céges rendezvényen megszúrta az ügyvezetőt” – olvasható a Fejér Megyei Főügyészség két nappal később kiadott sajtóközleményében, amely így folytatódik: „A nyomozás adatai szerint a férfi, aki korábban a cég alkalmazottja volt, a csákvári rendezvényen összeszólalkozott az ügyvezetővel, kölcsönösen szidalmazták egymást, dulakodni kezdtek, majd az ügyvezető ököllel megütötte a gyanúsított fejét. A terhelt ezt követően az udvaron ököllel szájon ütötte a sértettet, aki az ütés után elfordult tőle. A gyanúsított ekkor a nála lévő bicskával kétszer háton szúrta a férfit, aki a földre esett, majd belerúgott a jobb oldalába. A sértettnél a bántalmazás következtében bordatöréssel, továbbá a tüdő sérülésével járó életveszélyes sérülések alakultak ki.”

Az ünnepek amúgy csendesen teltek a településen, ahol karácsony elmúltával többeket is megkérdeztünk, mit hallottak, mit tudnak az esetről. Az első megszólítottak még csak nem is értesültek a történtekről, ám egyes – akár közösséginek is nevezhető – helyeken, ahol elkerülhetetlen, hogy a téma szóba jöjjön, viszonylag gyorsan kiderült egy s más. – Én csak fotókat láttam a hírekben, de annak alapján szerintem a Novák-ház udvarán történt az eset – mondta egy középkorú hölgy, aki viszont ennél többet nem tudott. Egy közelében álló férfi azonban hozzátette, szerinte Csákváron többen is ismerik az elkövetőt, egy kisvárosban gyorsan terjednek a hírek. Ő is tudja, ki rántott bicskát, a fiatalember annak idején a lánya osztálytársa volt. Nevet értelemszerűen nem mondott. Arról viszont, hogy kit szúrt meg, nem volt információja.

– Kevesen ismerik a megkéselt ügyvezetőt, ugyanis nem csákvári – tudtuk meg egy másik helyen egy fiatalembertől. – Többekkel is beszéltem, akik ott voltak ezen a céges rendezvényen. Mind azt mondták, nem volt semmi előjele egy ilyen balhénak, nem értik, hogyan került elő a bicska és egyáltalán hogyan fajultak eddig az események. A megszúrt ügyvezető nevét nem tudom, ahogy említettem, nem csákvári, csak itt van a vállalkozása – mondta, majd hozzátette, a hírekkel ellentétben ők úgy tudják, az elkövető nem "volt alkalmazott", a parti idején is a cég alkalmazásában állt. A vita okát sem tudják, ám úgy vélik, miután nem volt különösebb előjele egy ilyen mértékű összetűzésnek, minden bizonnyal az elfogyasztott alkohol is közrejátszhatott az indulatok elfajulásában.

A településen azt is tudni vélik, hogy a megszúrt férfi – aki több hírforrás szerint is azt mondta a kiérkező mentőknek, hogy elesett, így szerezte a sérüléseit – lépét érte az egyik szúrás, ami orvosi beavatkozás nélkül akár a halálát is okozhatta volna. A fentebb idézett fiatalember szerint viszont már kiengedték a sérültet a kórházból. – Csákvár nem Chicago – tette még hozzá zárásként –, ezért is lepett meg mindenkit az eset. Olyan többször előfordult már, hogy egy buliban két ember összeverekszik, de kés itt még soha nem került elő.