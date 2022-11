A vádirat szerint a vádlott a sértettek által rábízott pénzek egy részéből sajátjaként rendelkezett. A bírósági tájékoztatás szerint ezzel az önkormányzatnak összesen 13 millió 765 ezer 910 forint, egy egyesületnek 1 millió 720 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A sikkasztási ügy tárgyalását november 29-ére tűzték ki.

A székesfehérvári törvényszék sajtóosztálya a feol.hu kérdésére elmondta: a bíróságon kívül eső ok miatt a tárgyalást elhalasztották. Hogy mi ez az ok, arról további tájékoztatást nem tudott adni a bíróság, ahogy az is később derül majd ki, mikorra tűzik ki az új tárgyalási időpontot.