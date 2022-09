Mindez még a múlt héten, szeptember 7-én történt. "A célzás a jármű felépítményét érte, abban kár nem keletkezett, azonban amennyiben a kő a szélvédőt vagy a sofőrt eltalálja, súlyos baleset is bekövetkezhetett volna" – számolt be az esetről a police.hu. A feljelentőnek képi bizonyítéka is volt, a fedélzeti kamera felvételeit mellékelte a rendőrségnek. A nyomozás ezen képsorok, valamint a hivatalnál található térfigyelő kamera felvételeinek köszönhetően szeptember 12-én sikerre vezetett: a rendőrök egy 35 éves vértesacsai lakost azonosítottak, őt felkutatták, majd előállították.

A közlemény szerint a férfi kihallgatása során beismerő vallomást tett, elmondta, hogy idegesítette a járműszerelvény által okozott zaj, ezért egy földről felemelt zúzott kődarabot a kamion irányába hajított.