Egyelőre meg nem erősített, de a környéken lakóktól származó információink szerint augusztus 20-án éjszaka, a Páva és a Bagoly utcák környékén alakulhatott ki valamilyen nézeteltérés két testvér között, s ez vezetett el lövöldözésig. Úgy tudjuk, a bátyját lőtte meg egy férfi, s állítólag kétszer el is találta az illetőt, sőt az utcán is leadott lövést. A helyszínre a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is kiérkeztek.

Egyelőre ezek nem hivatalos információk, a rendőrséget megkerestük az ügyben, ha új információkhoz jutunk tőlük, természetesen azokat is közöljük.