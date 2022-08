„Az iskola területének folyamatos rongálása és a vagyonvédelem miatt a mai naptól iskolánk sport és szabadtéri létesítményei sem látogathatóak!" – olvasható a táblán. Ennek adott hangot a sárbogárdi bosszúságok csoportban egy helyi lakó, aki mint írta, csak kosarazni szerettek volna egy picit a város egyetlen olyan pályáján, ahol kosárpalánk is van, de nem sikerült. Szeretné, ha mielőbbi lépések történnének a rongálások megszüntetésére.

Első körben felkerestük a város polgármesterét, Sükösd Tamást, hogy mit tud a felmerülő az esetekről és vajon mit lehetne tenni a sárbogárdi rendbontások ellen.

– A Mészöly Géza Általános Iskola évtizedek óta állt a szabadidejüket értelmesen eltöltők rendelkezésére azzal, hogy az udvar – a sportpályák – elérhetők voltak tanítási időn kívül is. Sajnos az utóbbi időben egyre többször fordult elő olyan, hogy nem megfelelő magatartás nyomait találhattuk meg a területen. Az iskola vezetése – a városvezetéssel egyeztetve – akkor döntött a bezárás mellett, amikor a most elkészült új tantermek falát is megrongálták – nyilatkozta lapunknak a városvezető.

Sükösd Tamás hozzátette, hogy mélységesen egyetért a felháborodott lakóval abban, hogy ez az iskolai terület, az Ifjúsági Park vagy a sárszentmiklósi részen az úgynevezett Kispálya folyamatos fejlesztésekkel egyre jobban tudja szolgálni a sportolni, pihenni, sétálni, beszélgetni vágyók érdekeit, de megvédeni csak akkor tudják, ha a közösség tagjai magukénak érzik és megtartják a használat, illetve végső soron a normális emberi együttélés szabályait.

– Fontosnak tartom, hogy a közösség tagjai magukénak érezzék ezeket a közösségi tereket, játszótereket és rendeltetésszerűen használják azokat. A rongálások felszámolása érdekében pedig a Kispályán a napokban elkészül a kamera rendszer telepítése és ezt követni fogja az Ifjúsági Park is – mondta a polgármester.

Kerestük a Dunaújvárosi Tankerületi Központot is az üggyel kapcsolatban, amint válaszolnak, közöljük.