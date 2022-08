A rendőrségnek számtalan kérdést tettünk fel, többek között azt is, hány bejelentés érkezett a betörési kísérlet ügyben, illetve, hogy tettek-e a lakók be- vagy feljelentést. A hatóság válaszában ez áll: – A szóban forgó városrészből lakossági bejelentés vagy feljelentés nem érkezett a rendőrségre, ugyanakkor a területi képviselő, Szigli István jelezte felénk a problémát, ezért a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen lopás elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Ennek keretein belül vizsgálja a nevezett eset, illetve esetek körülményeit. Kollégáink az elkövetők elfogása érdekében sértetteket kutatnak fel, releváns kamerafelvételeket szereznek be és elemeznek, adatokat és bizonyítékokat gyűjtenek. Gyanúsított kihallgatása eddig még nem történt az ügyben.

Az ilyen jellegű esetek gyakoriságát firtató kérdéseinkre a rendőrség részben megnyugtató választ adott: – Feketehegy-Szárazréten nem jellemzők betörések. Székesfehérváron, két másik városrészben a közelmúltban ugyan előfordult besurranásos lopás, illetve annak kísérlete, azonban ezen jogsértések nem jellemzőek a megyeszékhelyen, és sorozatjelleg sem mutatható ki.

A rendőrség sajtóosztálya felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a szóban forgó esetek mielőbbi eredményes felderítése érdekében szükség van a szemtanúk és sértettek jelentkezésére. Ez történhet akár személyesen a rendőrkapitányságon is, de megteheti bárki telefonon, a 22/541-600-as számon, vagy a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-11-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Természetesen a közterületeken szolgálatot ellátó rendőrnek is szólhatunk, hiszen ő még hatékonyabban tudja tovább vinni az ügyünket. Ilyenkor még inkább előtérbe kerül az időszerűség, hiszen minél előbb értesül a hatóság az esetről, annál rövidebb időn belül sikerülhet kézre keríteni az elkövetőt.

A szakemberek szerint mindenképpen meg kell tenni ezt a bejelentést, vagyis nemcsak akkor, amikor jogsértő cselekményt észlel valaki, hanem akkor is, ha annak gyanúja merül fel, hiszen már az is bűncselekmény, ha egy illetéktelen személy próbálja a zárat kinyitni, még akkor is, ha nem jár sikerrel.

Persze az lenne az ideális, ha nem történnének ilyen esetek, ám ha ennek fennáll a kockázata, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szerint mi magunk is tehetünk pár dolgot az áldozattá válás elkerülése érdekében. Ezen megoldások között szerepel az az utasítás, hogy csukjuk be a nyílászárókat, különösen a földszinten, zárjuk az ajtókat, sőt a kertkaput is, de ne csak akkor, ha elhagyjuk a lakóingatlant, hanem akkor is célszerű ezeket a lépéseket megtenni, ha otthon tartózkodunk, különösen az éjjeli órákban. Nagyban segítheti a biztonságunkat, ha kamerarendszerrel, távfelügyeletre bekötött riasztóval látjuk el az ingatlant, de már egy álkamera is elriaszthatja a betolakodókat. A szakemberek tapasztalatai szerint az is nehezíti a besurranó tolvajok dolgát, ha gyérítjük a dús növényzettel eltakart ingatlanbejárókat.

Természetesen az is sokat segít, ha figyelünk egymásra, a szomszédokra, és ha bármi gyanús dolgot tapasztalunk, azt jelezzük a rendőrség felé. Ha a megelőzés nem vált be, és mégis megtörtént a behatolás, akkor a rendőrség kérése az, hogy ne nyúljunk semmihez, mert csak így lehet megőrizni a nyomok épségét, melyek nagy szolgálatot tehetnek a felderítés, nyomozás során.

