A Feketehegyen, illetve a Szárazréten baljós árnyak gyülekeznek. Az egyik közösségi oldalon olvasható poszt arról számol be, hogy augusztus elsején, éjjel, ismeretlenek próbáltak több házba is bejutni. Az indulatok hullámai már az ukrán menekülteket is fenyegetik. Az információt közreadó szerint ez már nem az első eset, hogy ilyen történik a városrészben. A szándék egyelőre még ismeretlen, de az tény, hogy valahol a kaput rongálták meg, valahol meg kifigyelték a teraszon ülőket és azt követően terveztek akcióba lépni.

A közösségi oldalon olvasható az is, hogy leginkább a Szamos és a Marcal utca környékén láttak gyanús alakokat, köztük egy olyat, aki 20 év körüli, magas, vékony testalkatú egyént, aki rövidnadrágot, szürke Adidas felsőt viselt és kapucnit volt a fején. Az összetartó közösség azonban figyel és mint kiderült többen is írták, hogy fel-feltűnt, hogy két alak kevereg, több utcában is.

A közösségi csoport több tagja is hozzászólt az esethez és a kommentekből kiderül, hogy a riadalomnál is nagyobb feszültség a városrészben és a harag hullámai egyre inkább az elszállásolt ukrán menekültek felé hömpölyögnek.

A szóban forgó terület önkormányzati képviselőjét is megkérdeztük az esettel kapcsolatban. Szigli István elmondta: -Valóban érkezett hozzám egy ilyen hír, de csak egy alkalommal, vagyis nem tudok arról, hogy ez ismétlődő dolog lenne. Természetesen azonnal továbbítottam a jelzést a rendőrség felé és erre kérném a lakókat is. Ha bármi gyanúsat észlelnek, azonnal szóljanak a rendőrségnek, mert ők tudnak segíteni. Felesleges azzal tölteni az időt, hogy a közösségi oldalakra írjuk ki, mert annak nem sok hatása lesz. A hatóságnak kell késedelem nélkül jelezni, ha gond van, hogy minél forróbb nyomon indulhassanak el a nyomozók.

Mint megtudtuk, a városrészben 14 kamera van felszerelve, figyelve a közterületet a nap 24 órájában, és bár a képviselő szerette volna további iránykamerákkal bővíteni a rendszert, a lakók nem támogatták az elképzelést, személyiségi jogokra hivatkozva.

-Ettől függetlenül a városrész védett, mondja Szigli, mert egyrészt a polgárőrség és a rendőrség is fokozottan figyel a területen, másrészt mert a jelenleg működő hálózattal fogjuk az összes beérkező és elmenő utat.

A poszt végén ugyanarra hívja a figyelmet a szerző, mint az önkormányzati képviselő, vagyis, hogy ha bárki bármi gyanúsat tapasztal, lát, az hívja a rendőrséget. Természetesen mi is megkerestük őket az adott üggyel kapcsolatban és amint a válasz megérkezik, további részletekről is beszámolunk az ügy kapcsán.