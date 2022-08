„Mit ne tegyél, ha dugó van egy baleset miatt egy gyorsforgalmi úton? Például ne a leállósávon próbálj meg előrébb jutni… – kezdte a közösségi oldalra feltett bejegyzésében a Magyar Közút. Mint írják:

„Ez egyrészt szabálytalan, másrészt veszélyes is, hiszen, ha ott tényleg egy műszaki hibás autó van, akkor ott is baleset történhet, a felvételeken látható meredek sávváltásokról ne is beszéljünk. Na de, a videó főszereplője nem sokáig tudott cikk-cakkozni, nyomában voltak a rendőrök – olvasható.

Hozzáteszik azt is, hogy a leállósáv szabálytalan használata egyébként százezres bírságot ér.

