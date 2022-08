Hogy ne történjen komolyabb rendbontás a készenléti rendőrség nagy erőkkel vonult ki Székesfehérvár belvárosába. Bár a német szurkolók nagy része – a hozzánk beérkező információk alapján – békésen vonult 2 óra után a Városház térről az arénába, azonban közülük néhányan nem bírták cérnával az idegek harcát, a túlbuzgóság több esetben is tettekben megmutatkozott. Sajnos olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy az egyik belvárosi étterem előtt letépték egy magyar szurkoló mezét, valamint egy telefonfülke ablakát is betörték. Erről azonban hivatalos megerősítést azóta sem érkezett, de a képek és a helyszíni beszámolók mindenesetre erről tanúskodtak.

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FHM

Igyekeztünk a rendőrségtől információt kapni az atrocitásokkal kapcsolatban, mint kiderült, hozzájuk csupán egy esetben érkezett bejelentés és egyik sem az általunk említett.

– Elektronikus úton történt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a MOL Fehérvár FC és 1. FC Köln labdarúgó-mérkőzéssel összefüggésben - válaszadásunkig (ma reggel 9 óráig) - egy esetben érkezett bejelentés a rendőrségre. 2022. augusztus 25-én 13 óra 55 perckor Székesfehérváron, a Palotai úton ismeretlen tettes egy ismeretlen tárggyal megrongálta egy rendőrségi szolgálati gépjármű oldalsó üvegét, melynek következtében az betörött, és anyagi kár keletkezett benne. Az eset körülményeit a rendőrség válaszadásunkkal egyidejűleg is vizsgálja – olvasható a levelükben.

Ezektől az atrocitásoktól eltekintve kijelenthető, hogy a csütörtöki nap egy igazi ünnep volt a városban, a futball ünnepe, ahol mindenki egy emberként szurkolt a Vidi győzelemért. És bár a végén nem jött össze a huszáros hajrá, ez nap minden bizonnyal sokaknak örök emlék marad.