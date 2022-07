A dunaújvárosi tűzoltók emelőkosaras kocsival érkeztek a helyszínre. A veszélyes területet körbezárva és biztosítva megkezdték a kárelhárítást. A meglazult vakolatot leverték, és egyúttal átvizsgálták ezen a szakaszon a perem vakolatait is.

Ennyi a hír, de ennél azonban sokkal több van e mögött. Sajnos nem ez az első ilyen baleset. Szerencsére ebben az esetben nem történt végzetes tragédia. De történhetett volna. Régi épületek esetében egyre nagyobb az omlásveszély. Persze foghatjuk ezt a nagy hőmérséklet-ingadozásokra, hiszen az a vakolat, ami az esős időjárásban nedvessé válik, télen a fagyban meglazul, majd kiszárad. E folyamat többszöri ismétlődése esetén könnyen elválik a faltól. Most is ez történhetett.

Persze, az adott „házkezelőségeknek” ez nagy kihívás, hiszen egy nagy homlokzati felújítást nem bír el egy ilyen lakóközösség költségvetése. Nem felelősöket keresünk, bár azt is lehetne, inkább megoldásért kiáltunk, nehogy végzetes tragédia történjen, mint például legutóbb a fővárosban. A közelmúltban a Vasmű úton megszólított egy öreg barátom, hogy az erkélyek aljáról is porlik, leválik a beton. Nem lehet kiszámítani, hol és mikor esik le. Mindamellett az erkélyek „bábui” több helyen meglazultak (ezek úgy több tízkilósak lehetnek, de lehet, hogy fél mázsa is), amelyeket rendre meg kell erősíteni, nehogy elmozduljanak és az utcára, úttestre essenek. Ezt a lakók vagy a házkezelőségek lehetőségeikhez mérten meg is teszik.

Ahol még lehet, el is végzik a hibaelhárítást, de ez csak a „felszín”. Az igazi megoldás hosszú évek óta várat magára. Csak nehogy késő legyen!