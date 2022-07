Amint arról portálunkon is beszámoltunk, kedden kigyulladt egy erdő és az aljnövényzete Dunaújvárosban, a Papírgyári út és a Siklói utca közötti területen. Az elszáradt tuskók is égtek, amelyek még ma is izzottak. Mintegy nyolc-tíz hektárra terjedtek ki a lángok, amelyeket a dunaújvárosi hivatásos és létesítményi tűzoltók eloltottak a Sárbogárdról helyszínre érkezett vízszállító segítségével. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával most is tart a kármentesítés. A munkálatokat nehezíti, hogy az érintett területen szakadékok vannak. A tűz keletkezésének oka jelenleg sem ismert.