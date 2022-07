Ugyan a – végül halálos kimenetelű – baleset a délelőtti órákban, valamint Zsámbék környékén, a főváros felé vezető oldalon történt, a sajnálatos eset megyénket is érinti. Az Útinform 14.21-kor közzétett információi szerint a baleset helyszínén megnyitották a belső sávot, így a több órája a torlódásban veszteglők is megindulhattak. Emellett megindították a járműveket a bicskei kijáratnál is, így ott már nem terelik ki a forgalmat az 1-es főút felé.

Azonban – figyelmeztetik az úton lévőket és az útnak indulókat – a torlódás továbbra is több kilométeres, a várakozó járműoszlop hossza Tatabányáig ér. Érdemes már korábban, Tatánál vagy Tatabányánál letérni, de a kerülőútként használt 1-es főút is telített, ott is jóval hosszabb menetidővel számoljanak! A Győr irányából személyautóval érkezők a 85-ös jelű kijáratnál kihajtva, a 13-as főút – Kisbér – 81-es főút – Székesfehérvár – M7-es autópálya útvonalon tudják kikerülni az M1-es autópályán lévő több kilométeres torlódást.