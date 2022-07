A fürdő házirendjét teljes mértékben figyelmen kívül hagyva, ruhástól mentek a medencébe többen is, így zavarva meg az ott fürdőző vendégek nyugalmát és az eddig megszokott rendet. Mezei Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere felháborodva írta közösségi oldalán a hétvégi balhé után: "Elég volt, a szabály azért van, hogy betartsuk! És ha nem megy szép szóval, majd megy akarattal! Nem lehet, hogy pár nem normális ember, elrontsa a sokak kikapcsolódását." A fürdőben pihenni kívánó vendégek is mérhetetlenül felháborodtak.

"Szombaton mi is voltunk a családdal, gyerekekkel. Egy darabig nem is volt baj, majd úgy körülbelül 15 órától elszabadult a pokol. Többször jártunk már a fürdőben, soha nem volt gondunk, de most valóban: ami sok az sokk" – írta egy édesanya a múlt hétvégi eseményekkel kapcsolatban.

A római fürdő részen is megismétlődött a vérlázító eset. Három fiatal a jegyvásárlást azzal oldotta meg, hogy a kerítést átmászta, és ahogy voltak, ruhában beültek a fürdőzők közé a jakuzziba. "Persze hangosan vihorásztak, amikor az a fürdőrész pont az ellazulást, a relaxációt szolgálná" – mondta egy férfi.

Volt, aki tusfürdőt javasolt a fiataloknak és váltásruhát. Az alpolgármester mindenesetre a rendőrséget kérte, hogy panasz esetén a lehető leggyorsabban jöjjenek az élményfürdőbe és segítsék a munkát.