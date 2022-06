Június 8-án, szerdán az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Velence térségében a belső sávban mozgó terelés mellett végzett a martonvásári mérnökség kaszálási munkákat. A helyszín melletti forgalomfigyelő kamera pont rögzítette, ahogy egy terepjáró nekimegy a munkaterületet és az ott dolgozókat védő energiaelnyelőnek, majd onnan nekicsapódik az előtte lévő kaszáló gépnek. Az előjelző autók most is az előírások szerinti távolságra haladtak a guruló munkavégzéstől. A több tíz tonnás narancssárga teherautón is minden szükséges fényjelzés ment. A baleset idején a burkolat száraz volt, csapadékmentes volt az idő és a látási viszonyok is jók voltak. A baleset bekövetkezéséig torlódás nem alakult ki, a forgalom addig a középső és a külső sávon zavartalanul haladt.

A balesetet okozó személygépkocsi vezetője , valamint a kaszálógépet vezető sofőr könnyebben megsérült, őket a mentők a székesfehérvári kórházba szállították. Az energiaelnyelő totálkáros, az Unimog két jobb oldali kereke között történt becsapódástól több elem is megsérült, többek között a rézsűkasza támasztó és kirögzítő eleme. A hidraulika rendszer nem sérült, így a gémet be lehetett csukni, és a helyszínről a gép így ki tudott állni. A károkozó a felelősségét elismerte.