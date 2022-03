Balogh Erzsébet néhány héttel ezelőtt a szokásos útvonalon indult sétálni három kutyájával. Ezúttal viszont a kikapcsolódás elmaradt, ugyanis egy – mint később kiderült –, a közelben élő kutya megtámadta őket. Erzsébet sokkos állapotba került, amikor elesett, egyik kutyája próbálta védeni a fejét, a Picike névre hallgató csivavát viszont a támadó eb félrehajította, és eltűnt. Folyamatosan keresik, a közösségi médiában és a környéken felhívásokat tesznek közzé, a család háza körül, az utcában pedig Erzsébet ruhadarabjai vannak szétszórva, hátha az illat segít hazatalálni a házi kedvencnek.

Erzsébet feljelentést tett az esettel kapcsolatban, lapunk pedig megkereste a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, mit tehet a hatóság ilyen esetekben, esetleg elrendelhetik-e az agresszív kutya elszállítását.

Tájékoztatásuk szerint az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében az állattartó köteles többek között a szökést is megakadályozni. Az esetek többségében a kóbor ebek gazdáinak kiléte nem ismert, Székesfehérváron ilyenkor az önkormányzat feladata a kutya befogása, őrzése, elszállítása, ellátása, értékesítése vagy ártalmatlanítása.

A szóban forgó sóstói támadó kutya gazdájának kiléte viszont ismert. A rendőrség tájékoztatása szerint ebben az esetben a tulajdonos köteles a kóborló állatot visszavenni, és abban az esetben, ha valamely hatóság vagy erre jogosult személy fogta be az ebet, köteles megtéríteni ennek és az ideiglenes elhelyezésnek a költségét is. A rendőrség tájékoztatása szerint szabálysértést követ el mások mellett az a tulajdonos is, aki belterületen felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, valamint aki természetvédelmi területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja kutyáját.

Számos enyhítő és súlyosbító tényező is lehet egy-egy ilyen szituációban, a rendőrség mindig a konkrét ügy valamennyi körülményének ismeretében járhat el. Ilyen körülmény lehet például a kutya által okozott sérülés mértéke. Ha nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz a kutya, a gazda közigazgatási bírságot kaphat, vagy szabálysértési eljárás indulhat ellene. Abban az esetben, ha a sérülés súlyos, vagy maradandó fogyatékossággal jár, a tulajdonos a Büntető törvénykönyv szerint kaphat büntetést.