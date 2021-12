Egy négy méter mély árokba hajtott egy személyautó a 1105-ös úton, Mány térségében. Az esethez a bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járművet. A helyszíntől mintegy harminc méterre egy másik baleset is történt, egy gépkocsi az út menti bokros területre hajtott. Az egységek ezt az autót is áramtalanították. A mentők is kiérkeztek.