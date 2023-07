Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook oldalán szép kis "jószágnak" titulálta az először a Balatonnál vendégeskedő vihart, ami veszedelmesen érkezett meg ezután a Velencei-tó és Székesfehérvár környékére, 20 óra után. Az égi játék ugyan csak pár percig tartott, de hogy mekkora károkat okozott, azt még csak most mérik fel a szakemberek, a tűzoltók.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Tudósítónk szerint sok nagyméretű fa hasadt szét a belvárosban is, olyan is van, ami komplett utcát zár ki a vérkeringésből, ilyen a Malom utca például. A videón látszik, hogy az autósoknak kerülniük kell, mert a kereszteződést vágta el a kiszakadt fa. Természetesen a káresetet a feol.hu munkatársa is jelentette, de rengeteg helyszínen kell most helytállniuk a katasztrófavédelem munkatársainak, amit az egész városban kánonban zengő szirénaszó is jelez.

Hogy pontosan hol és milyen károkat számolnak fel, arról természetesen megkérdezzük a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, s válaszával frissítjük majd cikkünket.