Amilyen gyorsan jött a kedd kora esti zivatar, olyan hamar távozott is, ám a város északi részén sétálók bőrig áztak, ha nem volt náluk esernyő, esőkabát. Sokan a buszmegállóba vagy a házak kilógó teteje alá menekülve próbáltak elbújni a zivatar elől. Az autóban ülve pedig hallható volt, hogy bizony az esőcseppek közé olykor jégdarabok is vegyültek, amik igencsak megkopogtatták a kocsik tetejét. A város déli részére átérve meglepődve tapasztaltuk, hogy ott viszont csontszárazak maradtak az autók és a járdák is....

Frissítés:

Az eső 25 perccel később megérkezett Székesfehérvár déli városrészébe is. Szerencsére itt már nem zivatar van jégesővel, hanem csendesebb eső.