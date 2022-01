Az erős, olykor viharos északnyugati szél hatására reggel gyorsan csökken a felhőzet, és keleten, délkeleten is megszűnik a vegyes csapadék. Napközben felhőátvonulások lesznek, melyekből elvétve fordul elő zápor, estefelé akár hózápor. +6, +7 fok körül alakul a hőmérséklet. Fejér megyében +6 és +1 fok körül alakul a napi hőmérséklet.

Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - adta hírül a köpönyeg.hu.