Mint válaszában az Allianz tájékoztatta lapunkat a KSH statisztikái szerint 2023-ban a fogyasztói árindex a járműalkatrészek esetén 17,1 százalék, a járműjavítás, -karbantartás szolgáltatáscsoport esetén pedig 20,2 százalék volt. Ezzel párhuzamosan a KGFB kárkifizetések is emelkedtek, a Magyar Nemzeti Bank 2023 harmadik negyedéves kgfb-indexe alapján 8 százalékkal az előző év azonos időszakához képest, mindez pedig a biztosítási díjakra is hatással van.

De ezen felül egyéb tényezők is befolyásolták a gépjármű-biztosítások árát, ilyen például a jármű jellemző használati helye – vidék, város –, a szerződő életkora, valamint a gépjármű műszaki adatai.

„A szerződőre vonatkozó adatoknál fontos szempont a balesetmentes közlekedéssel eltöltött évek száma, a jogosítvány megszerzése óta eltelt idő is. A kalkuláció eredményét a díjfizetés módja és gyakorisága, a biztosító és az ügyfél közötti kapcsolattartási mód, elektronikus vagy postai is meghatározza, illetve kedvezményeket is igénybe vehetnek mind az új, mind a meglévő ügyfelek. A díjtarifánk kialakítása során igyekszünk minél több paramétert figyelembe venni, ezáltal pedig részletesebb díjstruktúrát alkalmazni annak érdekében, hogy az adott járműre és üzembentartójára kockázatarányos díjat tudjunk kínálni” – állt az Allianz válaszában.