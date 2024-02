Tavaly még a stadion alagsorában lehetett átvenni az országos LED-csereprogram keretében érkezett korszerű LED izzókból álló csomagokat. Mostantól más a helyszín, de a feltételek ugyanazok.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. központi irodaépületében veheti át az izzócsomagokat az a közel félezer ember, aki élt a pályázat adta lehetőséggel. A Szent Vendel u. 17/A. épület földszintjén, egészen pontosan a parkolási csoport ügyfélszolgálatával szembeni helyiség az osztás helye.

Itt, az leendő tulajdonosaikra váró izzóhalmok között tartott sajttájékoztatót az önkormányzat és a városgondnokság.

–Az önkormányzat korábbi megállapodása értelmében a CYEB Energiamegoldások Kft. biztosított egy második fordulót is azoknak, akik esetleg kimaradtak az első körből. Így történt meg tavaly évvégén, hogy a regisztráció lehetőségének eredményekért, mintegy 500-an regisztráltak és pályáztak a második fordulóban. Idén is a városgondnokságot kértük meg, hogy vezényeljék le a február 19 és 22. közötti kiosztást–mondta Mészáros Attila alpolgármester a sajtótájékoztatón, ahol Bozai István hangsúlyozta:

–Idén tehát nem a stadionban lehet hozzájutni az izzókhoz, hanem itt a városgondnokságnál, ahol kényelmesen lehet parkolni, és talán egy kicsit közelebb is van a belvároshoz, mint a másik cím volt. A ledcsere egy jó program, és a város is elől jár benne, hiszen Székesfehérvár is kicserélt 12 ezer lámpát a közvilágításba. Ugyanilyen fontos, hogy a lakosság is az energiatakarékosság útjára lépjen–fogalmazott a városgondnokság vezetője.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az átvétel helye tehát már ismert, a módja pedig nem túl nehéz, ám erről már Aradi-Huba Orsolya beszélt.

–A csomagokat és az átvételi nyilatkozatokat megküldte részünkre a CYEB Kft. Ez mindenkinek egy egyéni csomagot jelent, tehát a megadott adatok és a csatolt villanyszámla alapján megállapítottak minden pályázónak egy csomagot. Ezeket papírtasakokban fogjuk átadni, miután hat féle izzóból összekészítettük a csomagokat, amikért február 19, hétfőtől városrészenként, körzetenként lehet majd jönni reggel 8:00-tól este 6:00-ig, egészen február 22-ig–mondta Aradi-Huba Orsolya a városgondnokság pályázati referense.

Mint megtudtuk, fontos, hogy az átvétel zökkenőmentes lebonyolításához a pályázóknak magukkal kell vinniük a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és egy villanyszámlát, amely a pályázat során megadott fogyasztási helyre és névre vonatkozik. Amennyiben más pályázó izzócsomagját veszi át valaki, akkor szükséges a kitöltött, két tanú aláírásával hitelesített, aláírt meghatalmazás, amelyet a CYEB Kft.-től kapott levél csatolmányaként, nyomtatható, szerkeszthető formátumban is megkaptak a pályázók.