A város képviselő-testülete összeült az utolsó szerdán, január 31-én, hogy megtartsa soros ülését. Az egyszerűbb, technikai döntésekből álló napirendi pontok közül toronymagasan emelkedett ki a városi piac ügye.

– A leghangsúlyosabb volt a piaccal kapcsolatos döntések sora, így téma volt a parkolóház működési rendje, annak díjazása, az üzletek, irodahelyiség díjszabása. Utóbbiak mind üzleti célúak lesznek, és meg kall határozni a helypénzek összegét is, és az irodahelyiségeknél hamarosan megkezdődhet a licit – mondta Fenyves Péter.

A polgármestert a piacnyitásról is kérdeztük, ugyanis több helyen is napvilágot látott olyan hír, hogy már február elején látogathatják a vásárlók az üzleteket, standokat.

– Február elején még nem lesz nyitás és ennek több oka is van. Igaz, beadtuk a használatbavételi engedélyt, de azért az is számít, hogy a tél közepén piacot költöztetni nem szerencsés. Még nem lehet tudni, hogy mikor ki pakol és hova, így ennek meg kell határozni a rendjét. Szerencsére nekem ebben van gyakorlatom, mert a Székesfehérvári Városi Piac költözését annak idején én vezényeltem, igaz, ez jóval egyszerűbb, hiszen ott 500 kereskedő volt, itt meg legfeljebb 30. Meghirdetjük a zárt vásárcsarnokban található három üzlethelyiséget is, amelyeket alapvető élelmiszerárusításra használhatnak csak, vagyis zöldség-gyümölcs, hús-hal, vagy pékárú adható el belőlük. De ott vannak még az asztalos árusítók helyei és a környező üzleteknek is meg kell telnie élettel. Akiknek régen tulajdonuk volt, azok kapnak most is helyet, ők saját maguk rendelkeznek vele. Még nem lehet tudni, hogy mikor rendeződik mindez, de a lényeg, hogy a nyitás időpontjára talán március eleje lenne az ideális – mondta Fenyves Péter.

Megkérdeztük azt is, hogy milyen nehézségbe ütközik az asztalos árusításhoz szükséges helyek kiosztása?

– A piaci kereskedésnek egy óriási kérdése, hogy az eladók hol foglaljanak helyet? Az önkormányzat azt mondta, hogy a móri, illetve a móri járáshoz tartozó kereskedők, őstermelők válasszanak először helyet, de egyelőre mindenki csak toporog, mert senki sem tudja, merre van a fő gyalogos áram. A régi piacon adott volt, de itt még nem lehet tudni, ezért arra kértük az árusokat, hogy csak negyed évre válasszanak maguknak helyet, és mire ideér a május, addigra ez is kialakul – mondta a polgármester.

A napirendi javaslatok között volt még egy nagy horderejű kérdés, ami nem más, mint egy közel 300 millió forintos járdaépítési program, melynek folytatásáról, illetve a közbeszerzés lezárásáról döntöttek a képviselők.

