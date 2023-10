Az állami erdészeti társaságok továbbra is prioritásként kezelik a lakosság tűzifa igényét és folyamatosan szolgálják ki országosan a vevőket – szögezte le a feol.hu megkeresésére Balsay Zsolt, a VADEX Mezőföldi Zrt. erdőgazdálkodási ágazati igazgatója. A Vadex ugyanis Fejérben az egyik legnagyobb állami erdőgazdaságként az előző évekhez hasonlóan idén is felkészült már a téli tüzelő előállítására – a szociális pályázati igényeken felül is.

- A tavalyi évet megelőző időszakra jellemző, átlagos nagyságú jelenleg a tűzifa iránti kereslet. Az állami erdészeti társaságok felkészültek és megfelelő mennyiségben és minőségben áll rendelkezésre náluk a lakosság, illetve a szociális tüzelőanyag-program részére a tűzifa – mondja a szakember, kiemelve, hogy a tavalyi évben a hatósági áras tűzifa program egy rendkívüli és átmeneti veszélyhelyzeti intézkedés volt, amelyet a kialakult energiaválság indokolt. Idén a kormány nem indította el a programot, de a maximált áras lehetőség feltételeihez hasonló feldolgozottsági fokú tűzifa továbbra is közvetlenül az állami erdészeti társaságoktól szerezhető be a legkedvezőbb kondíciókkal.

- Nincs tűzifa hiány, nincs sorban állás, minden állami társaságnál nagyobb készletek állnak rendelkezésre. Fejér vármegye hazánk egyik legsűrűbben lakott területe, amelyből adódóan a fával tüzelő háztartások száma is az országos átlag felett van. A Vadex Mezőföldi Zrt. - a kezelésében lévő állami erdőterületeken, évente nagyságrendileg 50 ezer köbméter fát termel ki, az erdészeti hatóság és természetvédelem szigorú felügyelete mellett, az erdészeti üzemterv adta lehetőségeknek megfelelően – fogalmazott a szakember, aki szerint a közelmúlt fagyosabb reggeleinek hatására élénkült az értékesítés. De azt tanácsolja: nem érdemes hidegebb időszakra hagyni a tüzelő beszerzését, mivel a viszontagságos időjárás nagyban befolyásolja a kiszolgálás gyorsaságát. Az erdőtársaság a keresletet folyamatosan ki tudja elégíteni, szinte valamennyi fafajból, bükkből, gyertyánból, tölgyből, cserből, akácból és kőrisfából is rendelkezésre áll készlete, tette hozzá, ahogy azt is: termelnek úgynevezett hosszú tűzifát, két méteres hosszban és méterfát is. A kiszolgálás erdei köbméterben történik, és – emelte ki -, az erdőről való házhoz szállításban is tudnak segíteni önálló, fuvaros vállalkozók ajánlásával.