Urfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője a FEOL-nak hétfőn elmondta: a fehérvárcsurgói és a pátkai víztározókba, valamint a sárszentmihályi horgásztóba 10-10-10, a Duna általuk kezelt szakaszánál ugyancsak 10, míg a Nádor-csatorna vizébe és a székesfehérvári Palotavárosi-tavaknál 5-5 mázsa háromnyaras pontyot telepítettek az elmúlt hét második felében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a csurgói víztározónál augusztus 27-én, vasárnap reggeltől szeptember 2-án, szombat délig verseny miatt tilos lesz a horgászat, abban az időben sem partról, sem csónakból nem lehet próbálkozni.

Optimista versenyzők a fehérvárcsurgói víztározónál, egy korábbi kihívás alkalmával

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A szakembert a pátkai víztározóról is kérdeztük, hiszen emlékezetes, hogy egy évvel ezelőtt a Velencei-tóhoz hasonlóan komoly gondot jelentett az alacsony vízállás náluk is. Urfi Tamás szerint az átlaghoz képest jóval csapadékosabb nyári időjárásnak köszönhetően nem kell kényszerlehalászásra még gondolniuk sem, mint tavaly tették. A horgászok sem panaszkodnak, elég sokan és elég gyakran zsákmányolnak méretkorlátozáson felüli nagy halat, a „konyhára való” példányok ugyancsak szépen fogynak. Akik érzékenyebb szerelékkel próbálkoznak, akár 15-20 példányt is sikerrel tudnak horogra csalni egy-egy alkalommal a legnépszerűbb hazai horgászhalból. A tározó vízminősége jó, és ha csapadékos ősz és tél köszönt ránk, az majd – Urfi Tamás várakozásai alapján – az egész vízgyűjtő terület helyzetét rendezheti. Legalábbis átmeneti jelleggel, mert hosszú távú megoldást csak a mesterséges vízpótlás megoldása jelenthet.