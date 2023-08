Az ősz közeledtét augusztus 20. után már nem csak az egyre nehezebben felkelő Nap és az esti hűvös jelzi, hanem az egyre érettebb, áttetszőbb szemekkel teli fürtök is, melyek napról napra kevesebb elszántsággal kapaszkodnak a tőkékről égnek meredő, mindinkább barnuló, itt-ott rőtebb vesszőkbe.

Fejérben nem jellemző a legkoraibb szőlőfajta, a Csaba gyöngye, vagyis a szüret augusztus 20. után az Irsai Olivérrel és a Zenittel indul mindkét borvidéken. A 2023-as évjáratról a Móri borvidék és az Etyek-Budai borvidék vezetőjét faggattuk.

Növényvédelmi szempontból nem volt könnyű az év, minden gombabetegség képviseltette magát, egyik már a szokásosnál korábban, akár májusban is. Most itt a nyár vége, kezdődik a szezon, indul a szüret.

-A peronoszpóra okozta fertőzési nyomás egy kicsit talán már kevésbé erős, mint volt tavasszal, de még mindig jelen van főleg azokon az ültetvényekben, ahol nem sikerült megállítani. Ott még fertőzőképes lehet és a párás idő, a hűvös hajnalok sokat segítenek neki. Lisztharmatot a saját ültetvényben nem láttam, de nagyon sokan mondják, hogy a lisztharmat is erős fertőzési potenciállal bír. A párás idő, a gyakori esőzések, napközben pedig a meleg teljesen jó a lisztharmatnak, tehát nem szabad e növényvédelmi kezelésekkel lelazulni, de a szőlők érési idejét ilyenkor már fokozottan figyelembe kell venni, hogy nehogy belefussunk az élelmezésügyi várakozási idővel, figyelmeztetett Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközségének elnöke.

A móri szakembertől azt is megkérdeztük, hogy összegészében milyen termés várható 2023-ban?

-Hát erősen változatos. Bizonyosfajta nagyon szépen néznek ki de vannak olyan ültetvények is, amik gyakorlatilag nullát fognak hozni. Ha egy nagy átlagot kellene mondani, akkor azt mondanám, hogy a tavalyinál mintegy tíz százalékkal lesz kisebb a termés, jósolt Varga Máté.

A gombabetegség miatt a bogyók héja elveszíti a rugalmasságát, így megrepednek a szőlőszemek

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Etyeken is megkezdődik a szőlőszezon. A kései érésű fajták zsendülnek, a középérésűek többsége már túl van a zsendülés időszakán és persze a koraiak az érés stádiumában vannak.

-Ebben az évben nem könnyítette meg az időjárás a szőlőtermelők sorsát, egy kifejezetten nehéz növényvédelmi szezon van mögöttünk, és sajnos még nincsen vége. A tavaszi hűvös és esős idő jelentős primer peronoszpóra fertőzéseket eredményezett országosan. A kórokozó megfékezése jelentősen növelte a növényvédelem költségét egy átlagos évhez képest és jelentős odafigyelést és precizitást kívánt a termelők részéről. Viszonylag ritka az olyan év, hogy a szőlő mindhárom gombabetegsége számára ideálisak legyenek a körülmények a járványhelyzet kialakulásához. Sajnos úgy tűnik, hogy 2023 egy ilyen évjárat lesz. A szezon elején a peronoszpóra okozott nagyobb gondot, de mellette a lisztharmat felszaporodásához is ideálisak voltak a körülmények. Augusztus elején, a zsendülés idején hullott sok csapadék következtében viszont már nem ritka a szürkerothadás sem az érzékenyebb fajták fürtjein, ami nem sok jót ígér a szüretre nézve. Ugyanakkor a szőlőink egészségi állapotát tekintve - feladat nehézségéhez képest - összességében nem panaszkodhatunk, foglalta össze a jelenlegi helyzetet Korbuly Csaba, az Etyeki hegyközség elnöke.

A lisztharmat megelőzhető, ha a levélen jelentkező primertüneteket komolyan vesszük, de a fertőzött fürt szinte menthetetlen.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Tőle is megkérdeztük, hogy a tavalyihoz képest milyen szüret várható úgy mennyiségre, mint minőségre?

-A sok csapadék hatása a nagyobb bogyóméretben határozottan megmutatkozik. Ahol a kötődés sikeres volt, a legtöbb fajta esetében szépen kitelt, nagy fürtöket találunk. A fürtök száma is kielégítő, tehát a mennyiséget tekintve biztatóak a kilátások. A minőséget nézve még korai lenne nyilatkozni, a szürkerothadás még jelentősen ronthatja a minőséget azokban az ültetvényekben is, amelyekben eddig sikerült megvédeni a szőlőt, mondta az etyeki elnök.

A szőlőterületek lobja több helyen is barnul már, hol jobban., hol kevésbé és a bogyók egyre világosabbak, még a kései fajták esetében is, ám a nappali meleg és a sok csapadék nem csak a gombabetegségeknek kedvez, hanem a gyomoknak is, így azokkal is fel kell venni a versenyt. Aki ezt elmulasztja, annak fokozott gombafertőzéssel kell számolnia.