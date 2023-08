Július 12-e és 16-a között szervezték meg az idei EFOTT fesztivált Sukorón, amely noha maga is számtalan sátras vendéget fogadott, ám a térség minden települése megtelt szálló- és fogyasztóvendéggel ebben az időszakban. Nagy szüksége van a tó térségi turisztikájának a fellendülésre, ezért megkérdeztük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, milyen adatokat regisztráltak ebben az időszakban és milyen összetételű vendégség érkezett a Velencei-tóhoz ebben az időszakban. Igen figyelemre méltó eredményeket kaptunk.

Július 12-e és 16-a között a fesztivál településén, Sukorón mintegy 8,6 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ez 8 százalékkal haladta meg a 2022-es EFOTT vendégéjszaka-forgalmát – amely akkor 7,9 ezer volt. A vendégéjszakák 97 százalékát kempingben töltötték a látogatók – tudtuk meg, ahogy azt is: a vendégek 99 százaléka belföldi volt, akik közel kétharmada – 62 százalékuk - Budapestről, illetve Pest, Fejér és Győr-Moson-Sopron vármegyékből érkezett. Viszont volt 1 százalék külföldi vendég is: érkeztek Szlovákiából, Hollandiából, illetve Svájcból is bulizók az EFOTT-ra.

A tópart többi üdülőhelyének - Gárdony, Velence, Pákozd, Kápolnásnyék - szálláshelyein ugyanebben az időszakban közel 5,6 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek: 63 százalékát Gárdony, 34 százalékát Velence szálláshelyein.

A fesztivál turisztikai jelentőségét jól mutatja a vármegye számára, hogy a fesztivál időszaka alatt eltöltött vendégéjszakák száma ugrásszerű növekedést mutatott. Sukorón a negyvenszeresére emelkedett, míg Velencén és Gárdonyban 37 százalékkal, Pákozdon 49 százalékkal - azaz a másfélszeresére -, Kápolnásnyéken pedig 157 százalékkal - azaz közel a két és félszeresére – nőtt a regisztrált vendégéjszakák száma.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint a fesztivál idején a 19-34 éves korosztályok töltötték meg sukorói szálláshelyeket, ahol a részesedésük a teljes látogatószámhoz képest elérte a 80 százalékot. Közülük is 19-24 év közöttiek voltak jelen a legnagyobb arányban – a fiatalok fele -, őket követték a 25 és 34 év közöttiek – 30 százalék -, illetve a 35-44 év közöttiek 8 százalékkal.

Érdemes összehasonlítani ezeket az adatokat a megelőző, még csendesebb hétvégével, amikor, összehasonlítva a leglátványosabb változás a 19-24 év közötti korosztálynál látható: arányuk 15 százalékról 50 százalékra nőtt, amely megmutatja, milyen nagy vonzereje van a rendezvénynek a fiatalok körében. Az NTAK-nak köszönhetően az is kiderült: az EFOTT idején a sukorói vendégek legfiatalabbja egy 8 éves magyar fiú volt, a legidősebb pedig egy 60 éves bolgár hölgy.