A Móri borvidék szőlőtermesztőinek jelentős része meghívást kapott arra a bemutatókkal tarkított előadássorozatra, melyet július 27-én tartott Frey Szabolcs. A Szent Erzsébet Általános Iskola parkolójában gyülekező gazdákat az intézmény előtti parkolóba várták a szervezők délelőtt fél tízkor. Amikor mindenki megérkezett a Frey Pincébe vonultak, ahol a házigazda elmesélte a tapasztalatait.

-Én a saját területemen látottakról, tapasztaltakról és a csapadékviszonyokról beszéltem a vendégeknek, akik a rossz idő ellenére igen szép számmal érkeztek. Alaposan kielemeztük az évjárat nehézségeit, és természetesen nem mehettünk el szó nélkül, amellett, hogy peronoszpóra járvány tombol a borvidéken, sőt valójában országszerte, mondta Frey Szabolcs, szőlőtermelő, akinek a Pusztavám külterületén fekvő parcellájában zajlott a folytatás, vagyis a növényvédelmi bemutató és gépshow.

Hochbaum Tamás, a vegyipari cég kertészeti területi képviselője is elégedett volt a kezelt parcella állapotával

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A Márkus-hegyi dűlőben kezelt parcellában minden szőlő növényvédelmi beavatkozás a Syngenta gyár készítményeivel történt. A kísérleti területek bejárása, az idei év főbb növényvédelmi kihívásairól a cég fejlesztőmérnöke beszélt.

-Ritkán mondunk ilyet, de ebben az évben nem is nagyon kell foglalkozni a lisztharmattal, ugyanis elsősorban peronoszpóra jelenti a problémát. Az őszi előadásokon vannak olyan vélemények, hogy a meccs után könnyű megmondani, hogy mit és hogyan kellett volna csinálni, de azt gondolom, hogy az idei év után egy kicsit talán könnyebb helyzetben vagyunk a jövőt illetően. A lombon még nagyon sok helyen van a peronoszpóra, úgyhogy a 2024-es védekezéseket már most el lehet kezdeni fejben. Nincs más tennivalónk, mind odafigyelni arra, hogy az első kezelésnél jöhet egy kontaktszer, de utána, fürtmegnyúlás kezdetétől, illetve a virágzáskor felszívódó szert alkalmazzunk, és ha így teszünk, akkor hátradőlve várhatjuk a 2024-es év különböző kihívásait, mondta Horváth Tamás, fejlesztőmérnök.

Nehéz helyzetbe került a házigazda, Frey Szabolcs (középen), ugyanis hűtött üdítőkkel készült, mégis forraltborra volt igény a rendezvényen

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Talán a lisztharmatról azért sem kell beszélni, mert ahol megjelent, ott nagyon korán tette mindezt, így ahol már megjelent, ott meglehetősen előrehaladott az állapot, ami nem igazán gyógyítható.

-Nagyon korán megjelentek a lisztharmat primer tünetei. Már májusban bejelentkezett és nem csak a délebbi régiókban, hanem például Egerben is. Mindig is az fogalmaztuk meg, hogy a virágzásig nagyon hosszú idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy felszabadítsuk a szőlőlisztharmat alól. Nagyon sok készítményt és nagyon sok kombinációt próbálnak a szakemberek bevetni, de ha már kialakult a betegség, akkor azt nem tudjuk megvédeni. Június végén rendkívüli mértékű súlyos fertőzésekkel is lehetett találkozni különböző parcellákban kísérleti- illetve üzemi területeken. Megvolt az ideális hőmérséklet, a magas páratartalom és ebben a rendkívül kedvező helyzetben pillanatok alatt csíráznak a különböző szaporító képletek, így pár napon belül új generációk képződnek. A lényeg, hogy nem lehet várni, vagyis már az első kezelésnél is felszívódó szert kell használni, hívta fel a figyelmet Horváth Tamás.

A fejlesztőmérnök előadását követően Hochbaum Tamás, a vegyipari cég kertészeti területi képviselője beszélt a fajtákról és hogy melyik milyen hatóanyaggal rendelkezik és hogy milyen betegség ellen, vagy annak megelőzésére jó?