Amint arrol a feol is beszámolt, idén január 5-én, illetve április 12-én vált jogerőssé a Fővárosi Törvényszék által elrendelt ISD Dunaferr Zrt. "f.a.", illetve az ISD Kokszoló Kft. "f.a.", mint Adósok felszámolása. A felszámolás ideje alatt a felszámolók biztosítják a társaságok vagyontárgyainak megóvását, és a tevékenység folyamatos fenntartását az eszközök értékesítéséig. Amint a duol megtudta, érvényes jelentkezést a Liberty Steel Central Europe Kft. és a Vulcan Steel Private Company Ltd. nyújtott be a Dunaferr-re. Ez a Fővárosi Törvényszék által a Cégközlönyben június 15-én közzétett végzésből derü ki, mely alapján ez a két cég jogosult az ajánlattételi felhívás kézhezvételére. A felszámolóbiztos azt is elárulta, hogy a két eredményes jelentkező mellett még a Metinvest B.V., a Trinec Property Kft.és a Trasteel Trading Holding SA is érdeklődött a Dunaferr megvétele iránt, ám pályázatuk érvénytelen lett.

A felszámoló Honoratior Kft. által – a cégközlönyben – június 13-án közzétett ajánlattételi felhívás szerint az ISD Dunaferr Zrt. "f.a." és az ISD Kokszoló Kft. "f.a.", mint adósok kizárólagosan vagyonértékesítés céljából a felszámolási eljárás során két céltársaságot alapítottak. Ezek a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. Fontos kritérium, hogy ajánlat kizárólag valamennyi üzletrészre tehető, azaz olyan ajánlat, amely kizárólag a Duna Furnace vagy kizárólag a Dunarolling üzletrészeire vagy üzletrészei valamelyikére vonatkozik, automatikusan érvénytelenné teszi a benyújtott ajánlatot.