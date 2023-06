Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Világgazdaságnak elárulta, hogy az újítás jövőre lesz elérhető, feltehetően év elejétől, hiszen a határidő szerint március 25-ig be kell vezetni, ám ebben, mint írták van némi rugalmasság, így az sem kizárt, hogy csak a jövő év második felében vezetik be ténylegesen.

Az ÉKM arra is kitért, hogy egyelőre a használati jogosultság ár kapcsán sem született még döntés, de spekulációk azért vannak, hiszen az irányelvek világosan leírják, hogy hogyan kell beárazni az egynapos matricákat. E szerint a személyautók – D1 – esetében a fő szabály, hogy az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Ez jelenleg ebben a kategóriában 49 190 forintba kerül. Igen ám, de az útdíj mértékét a gazdasági helyzet is befolyásolhatja, így akár drágulhat is. Idén 15 százalékos inflációt valószínűsítenek, azaz jövőre akár 56 568 ezer forintra is megugorhat ugyan ezen matrica ára, aminek 9 százaléka 5091 forint, ennyibe kerülne tehát az egynapos matrica.