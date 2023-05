A legjobb nemzetközi párlatkészítők versenyén, a Destillata 2023-on ezúttal is tarolt az Agárdi Pálinkafőzde: a legeredményesebb magyarként 10. alkalommal hozhatták haza a megtisztelő "Nemzetgyőztes” címet. A verseny másik nagy elismerése a „Kiválasztottak köre”, amelybe a legeredményesebben szereplő főzőmesterek értékelt tételei alapján kerülhettek a versenyzők. Tizenkét főzde kaphatta meg az elismerést, köztük van az Agárdi is – árulta el a feol.hu-nak Vértes Tibor, hozzátéve: főzdéjük a nyolcadik helyen szerepelt a nemzetközi körben.

Tizennégy tétellel indultak az agárdiak a versenyen, melyből tíz Prämiert éremmel, négy pedig Aranyéremmel gazdagodott.

- Igyekszünk az elveink és szakmai tudásunk legjavát adni minden évjáratban. Ez a verseny nemzetközi volt, nagyon sok indulóval, így a mezőny is erős volt a párlatkészítők között – tette hozzá a mester, ahogy azt is: a hagyományos gyümölcspárlatok mellett egyéb italokkal - ginnel, rummal, whisky-vel is indultak a nemzetközi párlat porondon. A párlatfőző mester pedig a most hétvégi Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválon újabb szolgálatot vállalt: az Agárdi Borlovagrend tagjává választotta – így már nem „csak” a párlatok, de a borok lovagja is egyben.