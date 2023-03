A VOSZ vármegyei szervezetei idén március folyamán tartják éves rendes beszámoló gyűléseiket. Ennek apropóján a vállalkozói érdekképviselet a taggyűlések előtt vállalkozói fórumot tart. A székesfehérvári eseményen elsőként Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.

– Hiszek abban, hogy mindenki számára megvan az a terület az üzleti életben, amelyben lelkesedéssel, sok befektetéssel, munkával, energiával sikeressé tud válni. Ezekre a tulajdonságokra 2022-ben a gazdasági élet szereplőinek nagy szükségük volt, mert mire fellélegeztünk, a pandémia okozta csapás alól, egy újabb probléma kezdett kibontakozni, ami már ott lappangott a piacon. Ez az energiaválság, az alig több mint egy éve kezdődött háború okozta a gazdasági és energiakrízis, aminek következtében jó pár éve nem tapasztalt gazdasági jelenséggel, az inflációval kellett megküzdeniük mind a piacon, mind a közigazgatásban dolgozó szakembereknek, intézményvezetőknek, cégvezetőknek és lakosságnak egyaránt. – fogalmazott Lehrner Zsolt. Kiemelte, az önkormányzatnak fontosak a jól prosperáló vállalkozások, ezek bevételéből épül-szépül Székesfehérvár, épülnek utak, járdák, orvosi rendelők, iskolák, óvodák, bölcsődék, középületek. Az alpolgármester egyúttal üdvözölte az Oskola utcai tanácsadó iroda létrejöttét.

A rendezvényen a Fejér Vármegyei Kormányhivatal főispánja arról beszélt, a VOSZ nagy tekintélyű szervezet, amely rengeteget tesz az ország gazdaságáért, az emberek mindennapjainak javításáért, s így volt ez az elmúlt esztendőben is.

– Továbbra is nagyon jó az együttműködés a megyei közigazgatás, a kormányhivatal és a megyei szervezet között. Nemcsak azért, mert konkrét uniós projektekben is együtt dolgozunk a megye felemelkedéséért, hanem azért is, mert ha körbenézek az itt lévő arcok között, sok olyan, a megyéért dolgozó vállalkozót látok, akik nagyon sokat tettek a megye gazdaságáért. – mondta Simon László.

A vállalkozói fórumon Eppel János, a VOSZ elnöke a szervezet 5 éves stratégiájáról tartott prezentációt, majd Széles Anikó, a Sky Marketing Kft. tulajdonos-ügyvezetője beszélt a VOSZ pozíciójáról és jubileumi kommunikációjáról. A szövetség aktuális gazdaságpolitikai kérdésekre adott válaszairól Perlusz László, a VOSZ főtitkára tartott tájékoztatót.