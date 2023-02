Tárgyalás az érintett szervezetekkel 50 perce

Partfal rekonstrukció: a garanciális javítás hamarosan megkezdődhet

Noha már rég befejeződött a Velencei-tó partfal rekonstrukciós projektre, sőt, az azt követő, hajókikötőket, vendégmólókat érintő extra beruházás is javában tart, arra azért lehetett számítani, hogy a munkálatok befejeztével garanciális feladatokra is sor kerülhet. Múlt héten egyeztetés is történt az ügyben.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Fotós: Pesti Tamás

A Velencei-tavi partfal rekonstrukciót követően már látszik, hol szükséges a kivitelezési munkálatok garanciális javítása. Ezekkel kapcsolatosan hívott össze egyeztető tárgyalást Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, aki az érintett szervezetekkel - a Közép-dunántúli Regionális Vízügyi Igazgatóság és az OVF munkatársaival, a MOHOSZ, a Duna Ipoly Nemzeti Park és a rekonstrukciót végző kivitelező képviselőivel -, továbbá önkormányzati vezetőkkel és Molnár Krisztiánnal, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével tartott helyszíni bejárást a kérdésben. A bejárás során felmerült a sukorói kikötőben a sója kibetonozása, a partfalrepedések javítása, valamint Velencén az északi strand és a kikötők kotrása, Gárdonyban pedig három kikötő kotrása – hangsúlyozta közösségi oldalán az országgyűlési képviselő. Mindemellett a felmérések során kiderült: szükség lesz az illegális hulladék felszámolása, valamint a túlburjánzó nádasok karbantartása is. A hordaléklerakódások és az azokon megtelepedő növények kezelése kapcsán további intézkedéseket is kezdeményeznek a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósággal, illetve a vagyonkezelőkkel. A partfalrekonstrukciós projekt garanciális utómunkálatainak felmérését tavasszal megkezdi a Vízügy, majd pedig elvégzik a hibák kijavítását – ígérte Tessely Zoltán.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!