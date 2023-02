-Az ország nagy részén, így a vármegyében is, átázott, feltöltődött a talaj, ami az aszályos időszak után most lényegesen kedvezőbb körülményeket teremt a növények fejlődéséhez és a tavaszi munkákhoz - állítja Szabó Gábor, a Székesfehérvár térségében gazdálkodó Aranybulla Mgtsz. növénytermesztési ágazatvezetője. Mint mondja, a gazdaság földjei elnyelték a lehullott, bőséges csapadékot, csak néhány, mélyebben fekvő területen alakultak ki kisebb, belvizes foltok, de az esőmentes napok után azok is gyorsan elkezdtek lehúzódni. Ígéretesek az őszi vetések. A növények – szerencsére -, az eddigi enyhe tél ellenére sincsenek „túlfejlődve”, ami azért kedvező, mert így biztosabban ellen tudnak állni egy esetleg berobbanó, hosszabb ideig tartó kemény hidegnek. Az elmúlt napokig kitartó nyirkos, párás, enyhe időjárás azonban nem volt kedvező számukra, mivel optimális feltételeket teremtett a kártevők és kórokozók téli túléléséhez. Néhány gabonatáblában már mutatkoznak is a gombafertőzés jelei, ezért „borítékolható”, hogy az idén korai és a szokottnál valószínűleg gyakrabban alkalmazott növényvédelemre lesz szükség a gazdaságokban. A földművelők szerint a következő időszakban jól jön a hidegebb idő, s néhány esőmentes napra volna szükség. Nemcsak azért, hogy a természet elvégezze a kártevők, kórokozók elpusztítását, gyérítését, hanem azért is, mert az átázott talajra nem tudnak rámenni a gépek. Nem csak a növényvédelmet kellene megkezdeni, hanem a fejtrágyázást is, az üde zöld gabonatáblákban megjelent sárguló foltok ugyanis jelzik, „éhesek” már a növények, tápanyag utánpótlásra lenne szükségük. Az „agrárnaptár” szerint február elsejétől meg is lehetne kezdeni a munkát, de annak ellenére, hogy ember, gép, vegyszer startra készen várja a munkakezdést, az indulással mindaddig várni kell, amíg kicsit megszikkad a föld. Kedvező hír a gazdálkodóknak, hogy az elmúlt hónapok brutális drágulása után megállt a műtrágyák árának emelkedése, sőt, a korábbinál valamivel kevesebbet is kell fizetni értük. Olcsónak persze, most sem olcsó egyik szer sem, hiszen mint egy gazda kiszámolta, míg 3 éve egy tonna árpa árát kellett kifizetni egy tonna műtrágyáért, most ugyannyit 3 tonna árpa áráért lehet megvásárolni.

Nem sokallták a lehullott esőt a vármegye déli részén gazdálkodók, a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) szakembere szerint több is hullhatott volna. A földek elnyelték a lehullott csapadékot, csak néhány mély fekvésű területen alakultak ki kisebb belvizes foltok. Az Enying térségében gazdálkodó, s a Fejér Vármegyei Gazdakörök elnöki tisztjét betöltő Kiss Norbert Ivó szerint szépek az őszi vetések, de nagyon kell néhány hidegebb nap a növények további, megfelelő fejlődése, s a kártevők és kórokozók ritkítása végett. Az utóbbihoz nagyon is elkelne a természet segítsége, annál is inkább, mert néhány gabonatáblában már felfedezhetők a gombafertőzés első jelei.

Kedvező hatással volt a bőséges csapadék a gyümölcsfaültetvényekre. A FruitVeb (Magyar Zöldség - Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) szakemberei szerint a telítődött talaj segíti a gyümölcsfák tavaszi kihajtását, de az enyhe tél ugyanakkor a gyümölcsösökben is kockázatot jelent. Egy esetleges keményebb fagy miatt ugyanis jelentősen károsodhatnak a korán „ébredő” fák rügyei, s az áttelelő kártevők, kórokozók ellen is keményen kell majd küzdeni az ültetvényeken. De ha szerencséjük lesz a termesztőknek, nem lesz kedvezőtlen az az időjárás, elkerülik a tavaszi fagyok a gyümölcsösöket, s a növényvédelem is eredményes lesz, bizakodhatnak. Bár ilyenkor még lehetetlen bármit is mondani arról, hogy a következő időszakban mi várható a gyümölcsöskertekben, az biztos, ha minden „összejönne”, s jól alakulna tavasszal és nyáron az időjárás, almából például a tavalyi gyenge termés után, a „normális” éveknek megfelelő hozamokkal fizethetnének a gyümölcsfák.