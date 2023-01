Amint Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán megosztotta, az új rendelet értelmében körülbelül 50%-kal, 25 586 Ft/GJ-ra csökkent a távhő ára az önkormányzati intézményeink és épületeink számára január 1-től! Ennek eredményeképp a Vörösmarty Színházat a tervezettnél korábban, már március 1-jén újranyithatják.

"Persze, ez még mindig jóval magasabb költség a korábbi, „békebeli” árakhoz képest: anno cca. 4400 Ft/GJ-ért tudtuk fűteni az önkormányzati épületeket, tehát a 2022 végén tapasztalt 50 890 Ft-os ár több mint tízszeres (!) költségnövekedést jelentett, amely most valamelyest konszolidálódik, „csak” körülbelül ötszörös költséggel kell számoljunk idén őszig" - magyarázta a matemaikát a polgármester.

Korábban mintegy 170 millió forintba került az önkormányzat távhős épületeink fűtése. Ez a 2022-es, brutálisan megdrágult árakkal számolva 1,2-1,3 milliárd forintra nőtt volna, ha a teljes fűtési szezonban ezzel az árral, változatlanul üzemeltek volna az épületek. Ebből 300-350 milliót tudott volna lefaragni az önkormányazt a drasztikus takarékoskodási intézkedésekkel.

2022 fűtési szezonjában eddig több mint 50%-os csökkenést sikerült elérni az önkormányzati létesítmények energiafelhasználásában. "Köszönet ezért minden kollégámnak, az intézmények, cégek vezetőinek, munkatársainak, Önöknek pedig a türelmükért és belátásukért, melyekkel a takarékossági intézkedéseket fogadták!" - fogalmazott Cser-Palkovics András.

Mindezek alapján így egy kis optimizmussal tervezhetik a város ’23-as költségvetését, hiszen súlyos százmillió forintokat tud majd megspórolni a város csak a távhő árának konszolidációján. "Bízom abban, hogy a trend nem áll meg és valamelyest normalizálódnak az árak, ha vissza nem esnek az energiaválság előtti szintre. Az idei költségvetést is ennek megfelelően, óvatosan, a stabilitásra és a működésre fókuszálva tervezzük meg. A város 2023. évi költségvetését várhatóan február közép tárgyalja majd a közgyűlés. Emellett is azonban folytatjuk és tervezzük a további energetikai beruházásokat, hiszen a hatalmas kihívás mellett ez most történelmi lehetőség arra is, hogy felgyorsítsuk klímavédelmi, energiahatékonysági törekvéseinket! " - zárul a bejegyzés.