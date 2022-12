A romlandó termékek megkövetelik az állandó hűtést, ezért mindegy, hogy virág, hús vagy éppen zöldség az áru, a megfelelő és egyenletes hőmérséklet elengedhetetlen. Minden boltban van több hűtő is, sőt, a zöldségesek és a húsboltok hűtőkamrákkal is rendelkeznek. A boltosok információi szerint a pláza magasan a piaci áremelkedés felett húzta meg a határt, ami veszélybe sodorhatja a vevő-eladó kapcsolatot a piacon.

Természetesen több, zöldségárusítással foglalkozó üzlet is van a piacon, megkérdeztük őket, milyen villanyszámlára számítanak és hogyan tudják megoldani a plusz költségek kifizetését, illetve, hogy látnak-e kiutat a jelenlegi helyzetből?

Az egyik zöldséges elmondta: - A szóban forgó villanyszámlát valamikor mostanában kapjuk meg, szóval már várjuk nagyon. Annyi biztos, hogy brutálisan emelkedni fog a villanyár. Itt van olyan, akinek nem csak azok a hűtői működnek, amik az eladótérben vannak, hanem az emeleti raktár részekben is vannak hűtőkamráik, ahová akár nyolc raklap áru is elfér. Tudomásom szerint azokat a hűtőket már le is kapcsolták. Szerencse, hogy tél van, mert így nincs annyira meleg, viszont az épület elrendezése is meglehetősen problémás, ugyanis az üveghez közel eső üzletekben lényegesen hűvösebb a levegő, míg a főépülethez közeli üzletsoron még ilyenkor télen is melegszik, és így még ebben az időszakban is megeszik a hűtők az 1200 kW-ot.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

- Tudomásom szerint 397 forintért kapjuk majd az áramot kilowattonként. Összehasonlításképpen ez az eddigi, korábban már megemelt ár szűk 190 forint volt. Úgy tudom, társasházi szerződése van a plázának a városgondnoksággal, és ezért mi a plázán keresztül kapjuk az áramot, ő számlázza ki nekünk. Ráadásul azt sem tudjuk, mennyit fogyasztunk, pontosabban vannak almérők az üzleteken, hűtőkön, de ugye mi két hónap csúszásban vagyunk, mert mindig utólag fizetjük a hónapot és mire ők átszámlázzák a városgondnokságnak, az pedig nekünk, azalatt két hónap telik el. Azaz mi most az októberi villanyszámlát fogjuk fizetni, amint megkapjuk.

Arra a kérdésre, be lehet-e még építeni az árakba további költségeket, a zöldséges cég vezetője azt mondta: - Az a baj, hogy a tél eleve nem túl erős hónapokat hoz, számunkra ez az időszak meglehetősen necces egyébként is. Úgy lehet ezt a problémát átmenetileg áthidalni, hogy gyakrabban megyünk áruért és amikor megyünk, kevesebbet hozunk. Így kisebb hűtőkapacitás mellett is tudunk dolgozni, de a kevésbé hűvös helyen álló üzletekben a friss zöldség és gyümölcs nem nagyon bírja, ezért csak két nappal lehet számolni. Meghozzuk a friss árut, ami aznap meg másnap még jó, aztán cserélni kell a készletet, mert például a saláta meg a paprika nagyon gyorsan tönkremegy.

Természetesen nemcsak a zöldségeket, hanem a húsféléket is hűteni kell, amihez rengeteg villamosenergia szükségeltetik, és bár az is igaz, hogy a téli időszak, különösen a karácsony környéke erős felfutást eredményez a forgalomban, a húsboltok számára is komoly érvágásnak ígérkezik az előttük álló villanyáremelés.

Az Alba Böllér Kft. vezetőjét is megkérdeztük, hogyan tudják megfelelően alacsony hőmérsékleten tartani a füstölt árut és a tőkehúsokat az üzletben, illetve, hogy bele tudják-e építeni áraikba az energia áremelést?

Kovács László cégvezető elmondta: - Egy éve decemberben 38 forint plusz ÁFA volt az az ár, amit kilowattonként fizettünk a villamos energiáért. Most úgy tudjuk, ennek épp a tízszerese lesz az ár. Van két hűtőkamránk és vannak kis hűtők, nagy hűtők és ezek sokat fogyasztanak, de az árakba már nem lehet beépíteni semmit. Emellett a hús beszerzési ára is emelkedik, és nem lehet mindent kiterhelni a vevőkre, mert már egész egyszerűen nem bírják. Most még megy a karácsonyi felfutás, de januártól komolyabb visszaesés lesz, a villanyár pedig marad. Szóval próbálkozunk, küzdünk és igyekszünk túlélni ezt a rendszert, ezt a világot. Bízom abban, hogy egy kicsit változnak a dolgok. Az tény, hogy ha ezeket a költségeket beépítjük az árainkba, akkor olyan drágán kellene adni mindent, hogy elfordulnának a vevők.

Megkérdeztük a piacot üzemeltető városgondnokságot is. A szervezet vezetője, Bozai István elmondta: - A villamos energiát a pláza számlázza nekünk és ennek a tovább számlázásnak kértük el az alapbizonylatait. Egy csokrot már kaptunk, azt nem fogadtuk el, ezért most a további kibontását kérjük, hogy lássuk, miért ilyen magas áron adja nekünk az energiát a pláza. A vizsgálatok folynak, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ha megvan a megnyugtató válasz és tényleg annyi, akkor el kell fogadnunk, ugyanakkor, ha ez áremelkedés több mint a piaci ár, megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a plázával, hogy próbáljunk meg akár közösen valamilyen olcsóbb energia beszerzést választani.

A városgondnokság rendkívül sok céggel, szervezettel áll kapcsolatban, ezért megkérdeztük, hogy összehasonlításképpen mennyire jellemző az ilyen magas emelés. Bozai elmondta: - Épp azért kerestük meg most a plázát, mert az ilyen fajta emelés egyáltalán nem jellemző. Azt megszoktuk, hogy megemelkednek az árak, de ez a szeptembertől októberre fordulóban érvényesített emelkedés még a mostanában megszokottnál is lényegesen nagyobb, úgyhogy ennek a vizsgálata jelenleg folyik. Bízom abban, hogy a pláza partner lesz ebben.