Szalagátvágással színesített sajtótájékoztatót tartottak pénteken 11 órakor a 811-es és a Pátka bekötőút csomópontjánál. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő szólt elsőként az átadáson. A miniszterelnöki biztos úgy fogalmazott: -Igazi adventi ajándék ez az út, annak ellenére, hogy a pátkaiak már hetek óta használják. A bruttó 127 millió forintos pályázatot a Duna Aszfalt Zrt nyerte el, ám a helyiek nagy álmát az Útéppark Kft valósította meg, méghozzá nagyon gyorsan, hiszen október 12-én volt a munkaterület átadása és november 28-án már megtörtént a használatbavétel.

A képviselő azt is elmondta, hogy a tudomása szerint nagyon régi vágya volt a pátkai lakóknak, hogy ez az út megújuljon. Az igény érthető is a részükről, hiszen mint kiderült, 1976-ban épült és azóta nem történt egyetlen komolyabb felújítás a szóban forgó szakaszon.

Molnár Krisztián a kezdeményező civileket emelte ki. A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke azt mondta: -Ki kell emelnem, hogy a civil a társadalomnak mekkora ereje van. Hogy ha jól működik egy település, akkor a civil szervezetek, egységek, a lakosság önszerveződő csoportjai kiegészítik a településvezetést és közösen valósítanak meg olyan fejlesztési elképzeléseket, amelyekkel szebbé, jobbá tehetik a lakók hétköznapjait, életkörülményeit és ha esetleg a település vezetés oldaláról hiátus mutatkozik, akkor hiánypótló szerepet is betölthet a civil társadalom. Éppen ezért én külön köszöntöm a pátkai civileket, akik a fejlesztés kapcsán egy komoly kezdeményezést indítottak el. Később, Tessely képviselő úr segítségével próbáltunk forrást szerezni ezeknek az utaknak és szerencsére sikerült is, hisz elkészült, és nem csak a most átadott 900 méteres bekötő út, hanem még előtte egy 1,7 km hosszú belterületi szakasz is, így elmondhatjuk, hogy teljesen megújult Pátka úthálózata. Ha nincs a civil szervezés és nincs az aláírásgyűjtés, akkor talán nem is jut el a döntéshozókhoz ez az egész ügy.

A minőséggel kapcsolatban azt mondta a megyei elnök: -A pátkai emberekkel beszélve megtudtam, hogy micsoda változást hozott az út. Eddig a rossz minőség volt a gond, most rendőrségi sebességmérést kérnek, mert gyakorlatilag alacsonyan repülnek az autók, aminek hatására számottevően lecsökkent a kóbor macskák száma.

Varga Géza, a pátkai önkormányzat képviselője azt mondta: -Megköszönöm a lakosság nevében ezt a fejlesztést, különös tekintettel a gyorsaságra. Igazán örülök neki, hogy aláírásgyűjtésbe kezdtünk és bár nehéz volt, mert sokan voltak ellenünk, ettől függetlenül nem hiába voltunk aktívak, hiszen íme, itt vagyunk. Két hónapja elkezdték a munkát és most karácsonyi ajándéknak átadják a falunak a bekötőutat.

Molnár István, a Magyra Közút Fejér megyei igazgatója kitért a műszaki részletekre is. Elmondta, hogy a felújított útszakasz hossza 900 méter és a projekt keretében sikerült egy szabványos, korszerű, térköves peronnal épített buszmegállót is kialakítani. A szakember elmondta, hogy a régi burkolat annyira rossz volt, hogy a szélén lévő töredezettség miatt az út két szélén, teljes hosszban alá kellett dolgozni egy alsó réteget, hogy aztán lehessen aszfaltozni. A változó rétegű kiegyenlítő aszfaltot egy 4 centi vastag kopóréteg követte, így összesen 540 köbméter aszfalt került az útra. Az útpadka is elkészült 270 köbméter zúzalék bedolgozásával, illetve a kétoldali árkot és a hozzá csatlakozó átereszeket is kitisztították. A forgalomtechnika is megújult, új közlekedési táblák és 40 négyzetméternyi útburkolati jel került az úttestre.