A nemrégiben indult bevásárlási láznak egy oka van, ez pedig az, hogy a 2022-es évjárat szőlő terméséből, a korábbi évtizedekhez hasonlóan, csak akkor tudnak a megszokott minőségben bort készíteni a hozzáértő szakemberek, ha a préselés során kinyert must cukorfokát a megfelelő szintre emelik. Mivel a hatósági áras cukor nem elérhető sem a sarki, sem a nagyobb boltok polcain, még kis mennyiségben sem, ezért kénytelenek a gazdák a hatósági árnál lényegesen magasabb összegért megvásárolni külföldön a folyékony napfényt. Míg itthon 260 Ft lenne a kristálycukor kilónkénti ára, ha lenne cukor, addig Komárom határon túlra került részén, Komárnóban 320 forintért lehet vásárolni egy kilót, gyakorlatilag korlátlanul.

A szabályok meglehetősen szigorúak a szőlősgazdák, illetve borkészítőkkel szemben, hiszen a bortörvény egyértelműen kimondja, hogy a must cukortartalmának emelésére kizárólag mustsűrítmény, illetve répacukor használható, tehát bármilyen meglepő sokak számára, a korlátlanul vásárolható, drága, de kiváló minőségű szőlőcukor nem használható ilyen célra, ezért kényszerülnek a gazdák a cukorbehozatalra.

Ha lenne is cukor a magyar boltok polcán, a vásárolható mennyiségek, bármennyire is változók 2 és 5 kg között, nem elegendők a borászok számára, hiszen hozzávetőlegesen 0,7 mustfokot emel egy kiló kristálycukor 100 liter mustba keverve. Ez azt jelenti, hogy ha valaki csak a kiskertben megtermel annyi szőlőt, amiből lesz, tegyük fel 300 liter must, és azt szeretné a gazda mondjuk két mustfokkal javítani, akkor ahhoz közel 9 kg cukorra lenne szüksége. A nagyobb szőlőtáblákat művelő borászoknak, illetve családi pincészeteknek ennél lényegesen több, akár több mázsa cukorra is szüksége lehet, ezért a nagy tolongás a határ mentén.