Több helyen is várhatók korlátozások

Nádasdladányban az egészségházon, óvodán, könyvtáron és a hivatal épületén is napelemek vannak már évek óta. Az óvoda felújítása közben pellet kazán lett beépítve, amit digitálisan vezérelnek, így az önkormányzat a lehetőségekhez képest jó helyzetben van. Az egészségházban is programozott a fűtés, csak rendelési időben van magasabb hőfokra állítva. – Az óvodában üzemel viszont a főzőkonyhánk, ami az iskolásokat is ellátja – világosít fel Varga Tünde polgármester. – Ha esetleg online oktatás lép életbe, az iskolai étkezdét nem kell üzemeltetni, azzal valamennyit tudunk spórolni. A könyvtár épületében lehet még szorítani a költségeken úgy, hogy heti egy alkalommal lesz nyitva. Itt viszont az online kapcsolattartás adott a közösségi oldalon keresztül. A hivatalban nem kizárt, hogy összeköltöznek a kolleganők és így kevesebb szobát kell majd fűteni és világítani. Ezt természetesen azon múlik, hogy az ügyintézés ezt hogyan engedi és mennyire kell majd húzni a nadrágszíjon.

A hónap közepén tárgyalják

Az enyingi önkormányzati épületekkel kapcsolatban már összehívták szeptember közepére az intézményvezetőket, ahol megtehetik a javaslataikat. – Próbálunk ezzel kapcsolatban is szakmai és egyben nyilvánvalóan pénzügyi döntéseket hozni – tudtuk meg Viplak Tibortól, a város vezetőjétől. – Megnézzük, mi az, amivel esetlegesen össze lehet vonni intézményeket úgy, hogy ne sérüljenek a gyerekek jogai. Elsősorban szakmailag megvalósítható döntéseket igyekszünk hozni.

Racionális gonolkodás

Szabadbattyánban már a választások után megindult a racionális gondolkodás. Volt olyan elképzelés a művelődési ház vonatkozásában, hogy - miután a hétvégi programok miatt a kollégának hétfőn pihenőnap jár - a művelődési házban is legyen szünnap. Törekedni kell arra, hogy az edzéseket is természetes fénynél tartsák meg, ne kelljen azért hatalmas nagy lámpákat működtetni, ha nem muszáj – számolt be a jövőbeli tervekről a település polgármestere, Szabó Ildikó. – Mindenképpen foglalkozunk vele és lépni is fogunk, mert másképpen nem megy. Igyekszünk mindent úgy szervezni, hogy megvalósítható legyen. Fontos, hogy minden továbbra is működjön még ha szerényebben is.

Egyelőre még nem húsbavágó

Bognár József Úrhida polgármestere szerint náluk még nem annyira húsbavágó a probléma. Egyedül az önkormányzati épület számlája fog növekedni október elsejétől. – Januártól változik majd a többi épületé. Várhatóan az óvodai lesz a jelentősebb. Jelenleg a Civil Ház, ami függőben lévő, hogy ezt akarjuk-e működtetni a téli időszakban, január 1-jét követően, vagy nem. Egyelőre még nem döntöttük el.