Fejér megyében nem kell bemutatni a legnépszerűbb településeket, a megyeszékhely után közvetlenül a Velencei-tó partján található Gárdony, Velence és Agárd viszik a pálmát. A megye észak-keleti részén lévő községek pedig a főváros közelsége miatt élvezik az ingatlankeresők bizalmát.

Amennyiben nem a manapság megszokott pörgést és tömeget választanánk – épp ellenkezőleg – kiszakadnánk belőle és valami különleges, egyedi, sajátságos gyöngyszemet álmodtunk meg magunknak, bátran induljunk el a megye bármely pontja felé. Nincs olyan szeglet, ami ne tartogatna valami egyedit, érdekeset vagy különleges lehetőséget.

– Székesfehérvártól a déli, délnyugati irányban elindulva Hantos és Nagylók környéke – ami szó szerint a nagy semmi közepe romantikájával – a kisebb költségvetéssel rendelkezőknek vagy az életben éppen elinduló fiataloknak is jó választás lehet. Jelenleg 20-25 millió forint körül már találunk olyan ingatlant, amit csak festeni kell – mondja Kurgya György, ingatlanértékesítő.

Dég tele van Kádár-kockával, ami rettentően népszerű manapság a jó alakíthatósága miatt. Mezőszilas szőlős része tele van parasztházakkal, hát milyen fantasztikus lehetőséget kínál a hely az ilyen ingatlanok kedvelőinek. A két település főútvonal menti elhelyezkedése mellett a “cukiságuk” a legnagyobb vonzerejük. Bár a Balaton viszonylagos közelsége az árakon is meglátszik.

Füle egy igazán csendes, barátságos kis falu, nem hiába vásárolt itt ingatlant annak idején Koós János és Bajor Imre is. A kádárkocka mellett van sok parasztház és a nádtetős romantika is tartja magát. Zártkerti övezetében találhatók hétvégi házak viszonylag nagy telkekkel. Nem olyan drága, mint Fehérvár, de olcsóbb, mint a Balaton menti települések, ami biciklivel is csak 20 perc.

Ugorjunk át a szomszédos Polgárdiba, ahol az ipartelep egyre népszerűbb a fiatal kiköltözők között.

– Zártkerti rész volt, így a beépíthetőség ugyan kisebb és a házak is, de a fiatalok nagyon kedvelik, mivel 20-25 millió forint körül már hozzá lehet jutni.

Az igazi gyöngyszem kategóriában Bakonykúti az abszolút győztes.

– Viszonylag messze mindentől, a Bakonyban. Maga a falu is nagyon szép, nem véletlenül vett ott több ismert ember is házat. A 3 utcás kistelepülés nagyon szép, paraszt jellegű házakkal elvarázsolja az idelátogatót. A faluban van egy bolt és kész.

Bakonykútiban a ház 60 millió forint körül mozog, ott nagyjából ez is az árfekvés. Közkedvelt a celebvilág körében is.

Forrás: Kurgya György

Ezen kívül a túraútvonal közepébe esik, Fehérvártól 40 km-re, Várpalotától 30 km-re. Kikapcsolódásra, pihenésre tökéletes, de annak, aki itt lesz szerelmes egy ingatlanba, már mélyebben kell nyúlnia a pénztárcájába.

A másik ilyen kis ékszerdoboz még Gánt. Szintén rengeteg kirándulási lehetőséget nyújt a környék, ha csak a közeli bauxitbányát nézzük, ami igencsak népszerű a kirándulók körében és a Vértes már önmagában is gyönyörű. Viszonylag közel van Fehérvárhoz, nagyjából 28-30 km, Csákvár nagyjából 5 perc autóval.

– A két utcás kis falu gyönyörűen rendezett, tiszta, alig van elhanyagolt ház. Turistaházak és rengeteg kirándulási lehetőség, a falu oldalában kvázi egy hegy van.

Az erdő kellős közepén, csupán egy utcából áll, Vérteskozma. Szigorúan őrzik a tájjeleget a pici faluban. A túrázók és kerékpárosok is szívesen pihennek itt. Ha Fejér megye az ékszerdoboz, Vérteskozma a “színes gyöngy”.

– Ami még viszonylag messze van mindentől az Szár. Az árak nagyon váltózók, függően attól, hogy hol találhatóak az ingatlanok, és persze milyen állapotban. Hasonlóan az előbbi településekhez, a környezet és a nyugalom adja Szár báját.

A Velencei-tó környékén Nadap, Vereb és Pázmánd mindenképp megérdemlik, hogy megemlítsük őket.

– Egy kis dimbes-dombos vidék az egész. Pár száz fős falvak, de folyamatosan fejlődnek. Pázmándon például rengeteg szőlős van fent a hegyen.

Fejlődését mi sem jelzi jobban, minthogy becsatolták a Velencei-tó körüli kerékpárútba. Nadap közel esik a Bence-hegyhez, közlekedése nagyon jó.

A pázmándi ház 48 millióba kerül, az inkább a bátraknak a felújítás miatt. A lokációba tartozó Vereb és Nadap is hasonló árfekvésű, lehet kapni parasztházat 30 körül, de akad új építésű 75-80 millióért is

Forrás: Kurgya György

Nagyon kedves kis falu Vereb, ahová mostanában nagyon sokan költöznek.

A horgászparadicsomnak is beillő Kulcs közvetlen a Duna-parton fekszik. A pecások sok szép hétvégiházat találnak a víztől akár 100 méterre. Néhány éve még pár millió forintért lehetett válogatni a kis “kajibák” között, de mára már ezeknek is megemelkedett az áruk. Viszont a Duna és a horgász közösség sokaknak megéri.

Rácalmás már egy kicsit messzebb esik a parttól, mint Kulcs, de egy gyönyörűen rendbe rakott település.

A Velencei-tó körül viszonylag kevés az új építésű ingatlan, ott már 700-800 ezres négyzetméter árakat jegyeznek. A hétvégi házas övezeteket inkább Fehérvár külvárosaiban keresik jobban Kurgya György szerint: leginkább Feketehegyen, a Liszkai úton, zártkertekben.