Fejér megye két gazdaságában, a Borbás Kert csiribpusztai és székesfehérvári, valamint a nagyvenyimi Venyim Gyümölcse Közösségi Kertészet ültetvényén várták a saját szüretelésű, friss gyümölcsre vágyókat.

– Rólunk mintázhatnák meg a törzsvásárlók szobrát, mert egyetlen „szedd magad” akciót sem hagyunk ki. Amíg van rá lehetőség, naponta, de kétnaponta biztosan kijövünk az eperföldre – mondta a Fiala család feje, miközben nejével arra várt a csiribpusztai ültetvényen, hogy mérlegre kerüljenek a gyönyörű, piros szemekkel megrakott dobozaik. – Rengeteg lekvárt főzök be, de befőttből is ötven üvegnél kezdődik nálunk a kompótkészítési projekt. Szükség van rá, hiszen amellett, hogy sok gyümölcsöt fogyasztunk, négy unokánk is várja a finomságokat – tette hozzá a feleség.

Az eperföld szélén kialakított parkolóba vödrökkel, dobozokkal, műanyag ládákkal érkezők többségét Edit asszony, a családi vállalkozás vezetője ismerősként üdvözölte, sokan ugyanis évek óta a gazdaságból szerzik be a friss gyümölcsöt. Ahogy haladt előre a délelőtt, úgy nőtt az ültetvény szélén kialakított parkolóban a kocsisor, s hajlongtak egyre többen az epersorok között. A kisebb, nagyobb gyerkőcök szemmel láthatóan élvezték a szedést, lelkesen segédkeztek a dobozok, vödrök megtöltésében. Az első néhány perc persze a kóstolgatásé volt, a csábító eperszemeknek senki nem tudott ellenállni, de aztán gyorsan megteltek a tárolóalkalmatosságok, hiszen bőven van gyümölcs a mintegy 40 ezer szamócatőn. Bárdosné Éva és a férje Agárdról ruccant át az ültetvényre, s nem győzték dicsérni a friss eper zamatát, minőségét. Családjukban négy unoka várja a friss szamócát és a belőle készült finomságokat. A teljes létszámban, s rokonokkal is kiegészült Virágh család először járt az ültetvényen, de nagy élmény volt számukra az eperföld, s a szép környezet. A szamócaszedésben komoly segítség volt, szemfüles kisfiuk, Boti, ő fedezte fel ugyanis a legpirosabb, legszebb szemeket. Az eperből a Virágh családnál dzsem, szörp készül, de a gyümölcsből kerül a fagyasztóba is.

Borbás Edit örült a „szedd magad” sikerének, de örömét beárnyékolja, hogy a várt gyümölcsmennyiség harmada termett csak meg, a többit elvitte a kedvezőtlen időjárás.

– Tavaly, tavalyelőtt jó hozammal, három éve pedig rekordterméssel fizetett a szamóca, az idén azonban negatív rekordot állítottunk fel. Különösen a székesfehérvári – a 63-as út menti – ültetvényünket tépázta meg a fagy. De nemcsak nálunk alakult így, az ország eperültetvényei­nek 70-80 százalékában ez a helyzet. Szerencsére a minőség azonban nagyon jó. Az árak sem „szálltak el”, pedig a szamóca az egyik leginkább kézimunka- és költségigényes gyümölcs. Tíz hónapig kell „babusgatni”, öntözni, gyomlálni, kapálni, tápoldatozni, miközben minden eszköz, anyag és – ha egyáltalán akad – a munkaerő is egyre többe kerül. Ezért felháborító, hogy amikor Magyarországon még a fólia alatt sem érett be a szamóca, olyan hirdetéseket lehetett látni, hogy magyar eper 1500 forintért kapható. Az a gyümölcs biztosan nem látott magyar termőhelyet. Nemcsak azért nem, mert szuper korán kínálták, hanem azért sem, mert minőségi magyar szamócát, a mai gazdálkodási körülmények mellett nem lehet annyiért megtermelni, annak 2000–3500 forint között van a reális ára – mondja Edit asszony.

A Virágh családnál Boti volt a legszemfülesebb, ő találta meg a legszebb szemeket

Forrás: Borbély Béla

Csiribpusztán egyébként vasárnap mérettől függetlenül 1300 forintba került a saját kezűleg szedett eper kilója. A héten – az időjárástól füg­gően – még lesz szedd magad, de valószínű, egyik nap dél­előtt, a másikon délután nyitják csak meg az ültetvényt. Az azonban biztos, vasárnap ismét lehet epret szedni a Borbás Kertben.

Megkezdődött a szedd magad akció a Venyim Gyümölcse Közösségi Kertészet szamócaföldjén is. A gazdaság vezetője, ifjú Csizmadia György szerint az első nap kicsit visszafogottabb volt az érdeklődés, talán azért, mert a korábbinál valamivel többe került az eper kilója, de a magasabb árért extra minőséggel kárpótolta a gyümölcs a szüretelőket. A gazdaság többféle módon is igyekezett az eperföldre érkezők kedvében járni. Az aprónépet ugrálóvár várta, a leszedett termésért bankkártyával is lehetett fizetni, sőt, aki a szedéskor készített képet feltette a legnagyobb közösségi hálóra, 1750 forint helyett csak ezerhatszázat fizetett az eper kilójáért. A gazdaságban a hét minden napján lehet epret szedni. A termelő arra biztatja az érdeklődőket, éljenek a lehetőséggel, mert bár később is lesz szamóca, gyümölcs 60-70 százaléka most érett, érik be.